Scopriamo cosa c’è da sapere su Silvia Salemi: la malattia della sorella, l’infanzia difficile e la vita privata della cantante!

Nota per essere una delle cantanti più originali del panorama italiano, Silvia Salemi è una talentuosa interprete siciliana. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla cantante e sulla sua infanzia complicata, segnata dalla drammatica scomparsa di una sorella poco più grande di lei. Tutto sulla sua carriera e sulla vita privata di Silvia Salemi.

Silvia Salemi, chi è: biografia e carriera

Nata a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, il 2 aprile 1978, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, Silvia Salemi è una nota cantautrice ma anche conduttrice televisiva e radiofonica.

Il suo esordio in ambito musicale è avvenuto nel 1995, in occasione del Festival di Castrocaro, conquistato proprio da lei con il brano Con questo sentimento. Alla fine dello stesso anno ha partecipato a Sanremo Giovani, portando una versione riarrangiata di Nessuno mi può giudicare, di Caterina Caselli e che le ha permesso l’anno seguente di partecipare al Festival di Sanremo.

Nell’ambito delle Nuove Proposte, la cantante portò il brano Quando il cuore, piazzandosi al quinto posto. In seguito ha pubblicato il suo primo album omonimo.

Due anni dopo ha ritentato nuovamente la strada di Sanremo, tra i Big, con la celebre A casa di Luca, con la quale Silvia Salemi ha ottenuto la sua grande popolarità, guadagnandosi anche il Premio Volare “Miglior Testo”.

Con la canzone Stai con me stanotte, tratta dal nuovo album, Caotica, la cantante ha partecipato sempre nel 1997 a Un disco per l’estate, arrivando seconda.

In seguito ad un viaggio in Tibet, ha scritto il brano Pathos (che darà il titolo al suo nuovo album), portato al Festival di Sanremo 1998. Nel medesimo anno ha debuttato alla conduzione, al fianco di Pippo Baudo, in occasione de Il gran ballo delle debuttanti, su Canale 5.

In tv l’abbiamo rivista poi nel 1999, alla guida del programma religioso di Rai3, Viaggi nei luoghi del sacro.

Nel 2000 è uscito il suo quarto album, L’arancia. Tre anni dopo, per la quarta volta ha fatto ritorno sul palco dell’Ariston con Nel cuore delle donne.

Nel 2004 ha preso parte come concorrente del talent Music Farm e successivamente ha continuato a dedicarsi alla carriera di conduttrice, ma questa volta per Radio2.

Silvia però non ha smesso mai di fare musica, tanto da pubblicare il nuovo album (il sesto) nel 2007. L’anno seguente, in seguito alla nascita della seconda figlia, deciderà di prendersi una pausa, per poi tornare in tv nel 2009, su Alice, nel programma L’isola del gusto.

Nel 2013 è tornata sul piccolo schermo come concorrente del talent Tale e Quale Show, ottenendo il Premio “Miglior voce” e partecipando al torneo del programma, l’anno seguente.

Ha anche ricoperto il ruolo di giudice, nel talent di La5 Tra sogno e realtà, andato in onda alla fine del 2016.

Ha proseguito la sua carriera di conduttrice televisiva in varie trasmissioni e ospite fissa nel programma Domenica In nel 2018, mentre l’anno seguente ha preso parte allo show di Rai1, Ora o mai più in coppia con la maestra Marcella Bella, classificandosi terza.

Negli anni duemilaventi, Silvia Salemi si è dedicata in gran parte alla radio, senza mai smettere di fare musica e di partecipare a programmi tv.

Nel 2025, il suo nome è comparso tra i finalisti di San Marino Song Contest, nell’ambito del concorso Una voce per San Marino, che andrà a selezionare il rappresentante per l’Eurovision Song Contest. Silvia Salemi ha presentato il brano Coralli.

La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Silvia Salemi è sposata con Gian Marco Innocenti dal 2004. La coppia ha avuto due figlie, Sofia, nata nel 2005 e Ludovica, nata nel 2008.

“Quando si sta insieme da tempo sono i fatti a parlare, non le parole. Posso solo dire che cercavo uno esattamente come lui. Col suo aspetto, la sua eleganza e i suoi valori”, ha dichiarato a Vanity Fair.

Alla stessa rivista ha commentato: “Per la famiglia ho messo in pausa la mia carriera per dedicarmi alle mie figlie e sono felicissima di averlo fatto, perché ho avuto il piacere di vestirle la mattina quando andavano a scuola, aspettarle all’ora di pranzo e assisterle il pomeriggio per i compiti Quando sono diventate autonome, mi sono riallacciata al mio mondo lentamente. Loro me lo rinfacciano, mi dicono ”ma chi te lo ha chiesto?”, ma sono contenta della scelta che ho fatto”.

Solo quando le sue due bambine sono diventate più grandi, Silvia Salemi ha scelto consapevolmente di riallacciarsi, seppur lentamente, al mondo professionale.

Chi è Gian Marco Innocenti

Gian Marco Innocenti, marito di Silvia Salemi, è un imprenditore romano con il quale la cantante ha costruito una bellissima famiglia.

L’uomo ha scelto di vivere lontano dai riflettori del gossip, motivo per il quale non abbiamo molte informazioni sul suo conto.

Parlando del marito e del suo ruolo genitoriale, la cantante ha svelato: “Lui è amatissimo, guai a chi lo tocca. Per le figlie femmine il papà è intoccabile, è la mamma il problema. Anche se vederle in giro con i miei vestiti mi ripaga di tutte le discussioni affrontate in precedenza”.

Le curiosità su Silvia Salemi

– Da bambina era balbuziente.

– Sua sorella maggiore, Laura, è scomparsa a 5 anni per una grave forma di leucemia. Sua madre scoprì che la bambina era malata poco tempo prima di sapere di essere incinta di Silvia Salemi. “Mia madre era molto giovane, aveva 23 anni, era incinta di me e proprio in quei mesi le dissero che Laura non ce l’avrebbe fatta. A quel punto pensò anche di rinunciare a quella nuova gravidanza, perché quando hai un figlio che sta morendo, non te la senti di essere felice per un altro che arriva“, ha raccontato a Vanity Fair.

– A 8 anni ha trovato un registratore con un messaggio lasciato dalla sorella defunta per lei.

– Ha portato i capelli cortissimi e non ama andare dal parrucchiere. A Gay.it ha dichiarato: “Io, quando mi guardo allo specchio, mi riconosco solo così! Al di là della comodità, mi piace da morire avere il viso ‘fuori’. Questo look mi fa sentire libera”.

– Nel 1997 ha partecipato come supporter alla data romana del concerto dei Simple Minds.

– Il suo album Gioco del Duende, si intitola così in riferimento alle parole del poeta García Lorca durante una conferenza tenuta nel 1928 a Cuba.

– Nel 2009 si è laureata con lode in Lettere e Filosofia con una tesi su Fabrizio De André.- Nel 2007 ha pubblicato il suo primo romanzo autobiografico dal titolo La voce nel cassetto.

– La sua più grande paura è legata alle sue figlie: “Ho paura per le mie figlie: di come possono stare, di come possono crescere. Temo che possano incontrare l’uomo sbagliato e che possano non trovare la loro strada e girare a vuoto, ma credo che la mia sia una paura sana”, ha dichiarato a Vanity Fair.

– Su Instagram è presente con un profilo non molto seguito in cui sono presenti diversi suoi scatti.