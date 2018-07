Ha una compagna davvero impossibile da non notare, e un curriculum di punta nel settore della gestione d’impresa. Scopriamo biografia e vita privata di Louis Camilleri!

Studi in economia a Losanna, uomo d’affari con il fiuto per le operazioni che contano: lui è Louis Carey Camilleri, nel 2018 salito agli onori dell’attenzione internazionale per l’incarico di nuovo amministratore delegato di Ferrari. Conclusa tragicamente l’era Marchionne, tra luci e ombre di una svolta in salsa americana, il suo è diventato il profilo immediatamente più osservato dalla stampa mondiale…

Chi è Louis Camilleri?

Nato ad Alessandria d’Egitto, famiglia di origini maltesi. Classe 1955 e la perfetta conoscenza di quattro lingue, riflesso della sua anima cosmopolita e intraprendente. Nel 2017, il suo è stato definito il patrimonio (stimato) di un paperone per eccellenza: secondo quanto riportato da Ansa, si tratterebbe un ammontare complessivo di circa 150 milioni di sterline!

Top manager erede dell’impero ideale di Sergio Marchionne, suo successore come ad nella casa di Maranello, è noto alle cronache internazionali (e anche a quelle rosa) per aver addentato con grande entusiasmo e competenza i vertici del colosso Kraft e poi di Philip Morris.

Louis Camilleri: vita privata

Tre figli e un divorzio dalla moglie portato a termine nel 2004, una presunta relazione (chiacchieratissima sui tabloid inglesi e statunitensi, The Sun e Mirror in testa) niente meno che con Naomi Campbell…Galeotta la passione comune per le quattro ruote, in particolare per la Formula 1…Secondo la stampa britannica i due, come riporta The Sun, riporta di una fuga romantica e super segreta in jet privato, nel 2017…

Poi l’amore più audace (e appetitoso per il gossip) con l’ex attrice a luci rosse Natalie Oliveros. Con lei ha ritrovato il sorriso, sua compagna appassionata di vini e titolare di una azienda per la produzione di Brunello…in Toscana, nel cuore pulsante di Montalcino!

