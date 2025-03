Eleonora Giorgi, scatta la petizione dopo la sua morte: di cosa si tratta

Importante iniziativa dopo la morte della celebre attrice Eleonora Giorgi: ecco la petizione che riguarda la donna e la sua carriera.

La morte di Eleonora Giorgi ha colpito tutto il mondo dello spettacolo. L’attrice era amatissima e la sua battaglia contro il tumore al pancreas era seguita con grande enfasi da parte del suo pubblico e non solo. In questa ottica, spicca una importante iniziativa che la riguarda da vicino e che fa riferimento anche alla sua carriera ed in particolare ad un film celebre che la vide protagonista in passato: ‘Borotalco‘ con Carlo Verdone.

Elenora Giorgi, l’addio di Carlo Verdone

Dopo la diffusione della notizia della morte di Eleonora Giorgi sono stati tantissimi i colleghi che le hanno voluto mandare un messaggio per ricordarla e per far sentire la propria vicinanza alla famiglia. Oltre a quello di Adriano Celentano, ecco anche quello di Carlo Verdone che con la Giorgi aveva girato il famoso film ‘Borotalco’.

Eleonora Giorgi – www.donnaglamour.it

“Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo”, ha scritto in un post Instagram Verdone. “Il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato. Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte. Eleonora sei stata un grande,grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio”.

La petizione che riguarda ‘Borotalco’

Proprio in riferimento a ‘Borotalco‘ con Verdone, è arrivata in queste ore una petizione allo scopo di intitolare alla Giorgi la via del famoso bacio interpretato nel film con l’attore romano, ovvero Via Elio Lampridio Cerva. “Eleonora è stata una grande attrice, amata da molti italiani. Crediamo che rinominando la via in suo onore, Roma e l’Italia tutta possano mostrare il loro apprezzamento per il suo contributo alla commedia italiana”, hanno scritto gli autori dell’appello, ovvero gli amministratori della pagina Facebook da 79mila follower ‘Largo Arenula, 2’. “Crediamo, inoltre, che questo sarebbe un modo appropriato di onorare la sua vita e il suo lavoro. E un modo per ricordare quel meraviglioso bacio tra Nadia Vandelli e Sergio Benv… Manuel Fantoni. Invitiamo a firmare questa petizione per intitolare via Elio Lampridio Cerva a Roma a Eleonora Giorgi, una grande donna che ha arricchito la nostra cultura”.