Fru è pronto per Pechino Express: “C’è un elemento a sorpresa”

Il comico e presentatore alla sua esperienza bis a Pechino Express accanto al conduttore Costantino della Gherardesca.

Tutto è pronto per Pechino Express 2025 con le coppie decise e le date delle varie tappe anche. Tra i protagonisti dell’adventure game ci sarà anche Fru, comico e presentatore alla sua seconda esperienza nel ruolo accanto a Costantino della Gherardesca. Il ragazzo ha parlato delle sue aspettative sul programma e anche su quella che è stata la sua partecipazione da concorrente e poi dal lato opposto.

Fru a Pechino Express 2025: da concorrente a presentatore

Intervistato da Leggo, Gianluca Colucci, per tutti Fru ha spiegato: “Tornare a Pechino Express è sempre bello, sono un grande fan di questo progetto e sono felice di esserci”. Parlando del suo ruolo da presentatore accanto a Costantino, o meglio, del suo ruolo di inviato sul campo, il ragazzo ha detto: “Cosa mi piace? È difficile non dare una risposta ovvia ma è viaggiare. Avere un ruolo in cui sei tenuto a viaggiare, sei voluto per fare questo. Mi auguro che a tutti piaccia viaggiare e poterlo fare nella veste di inviato è davvero speciale”.

Fru, The Jackal – www.donnaglamour.it

Dopo essere stato concorrente, Colucci è per la seconda volta presentatore/inviato: “Cosa provo? È un perfetto mix e connubio tra paternità e sadismo perché, da un lato, avendo fatto la mia esperienza come viaggiatore, riesco a essere empatico, a capire la difficoltà, però, dall’altro lato, c’è quel gusto per quell’esperimento sociale di vedere cosa succede a delle persone se vengono messe – a causa tua – in situazioni particolari, c’è proprio un certo sadismo nel vedere come se la cavano, una specie di prova scientifica”.

L’elemento a sorpresa tra le coppie

Tra i vari passaggi dell’intervista, Fru ha spiegato anche come abbia trovato le coppie di questo Pechino Express 2025: “Ogni anno, secondo me, le coppie in gioco hanno la possibilità di studiare anche ciò che è successo nelle edizioni precedenti e, quindi, arrivano più preparate perché riescono a capire i vari trucchi e segreti per andare avanti. A ogni edizione si presentano sempre più agguerrite e quest’anno in particolar modo”.

Facendo riferimento ai concorrenti del cast di questa edizione, Colucci ha quindi spiegato cosa potrebbe essere quel qualcosa in più che potrà dare spettacolo aggiuntivo: “Abbiamo delle coppie meno note e, per questo, c’è un ‘elemento a sorpresa‘ ancora più grande, c’è un fattore di scoperta che non tutti si aspettano”.