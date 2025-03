Lutto tremendo per Paola Barale: il video d’addio alla madre

La nota showgirl Paola Barale ha subito un pesante lutto: è morta sua madre, la signora Carla Morra. L’addio sui social.

Sembrava potesse essere un periodo abbastanza sereno per Paola Barale che anche di recente aveva parlato in modo molto calmo e pacato anche dei suoi ex. Invece, purtroppo, in queste ore la nota showgirl ha subito un lutto pesantissimo: è morta, infatti, la sua cara madre, la signora Carla Morra. A renderlo noto la stessa Barale con un addio strappalacrime sui social.

Paola Barale: morta la madre

Sono ore di grande tristezza per Paola Barale. Il famoso volto televisivo, infatti, ha subito la perdita della madre. In queste ore, la donna ha fatto sapere che sua mamma, Carla Morra, è deceduta circondata dall’affetto dei suoi figli e in generale del resto della famiglia. La signora, da quanto si apprende da Mediaset Infinity, si è spenta presso l’Opera Pia Sant’Anna – Casa Sordella.

Paola Barale – www.donnaglamour.it

Stando a quanto si apprende da La Stampa, la signora Morra era originaria della frazione San Sebastiano Rotto, ed era sposata con Meco, agente di commercio e musicista della Filarmonica Arrigo Boito. Oltre alle figlie, Paola, Gabriella e Nicoletta, e al marito, la donna lascia i nipoti Matteo, Marco e Eve, i generi Silvio, Max e la sorella Anna. La signora sarebbe deceduta in data 1 marzo ma la notizia è stata data adesso dalla Barale.

L’addio con un video social

La conduttrice, nel dare il triste annuncio della morte della madre, ha condiviso su Instagram un tenero video di qualche tempo fa che la ritrae ridere e scherzare insieme alla donna. “Mammina, oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno”, ha scritto nel post. “Questo video invece, è di qualche anno fa quando il tuo difficile percorso era già purtroppo molto in salita. Però a me piace ricordarti anche così… quando ti stuzzicavo. Mi divertiva la tua spontaneità e la tua schiettezza. Buon viaggio mammina“.