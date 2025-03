Grande Fratello: Javier è una furia e “smaschera” Lorenzo

Ultime ore movimentate all’interno della Casa del Grande Fratello con Javier Martinez che non le ha mandate a dire a Lorenzo Spolverato.

Si avvicina sempre più il momento della finalissima del Grande Fratello e, forse anche per questo, la tensione tra i concorrenti è alle stelle. Dopo l’episodio controverso che ha visto coinvolto Lorenzo, ecco proprio Spolverato essere finito nel mirino di Javier Martinez che nel corso dell’ultima puntata del reality non gliele ha certo mandate a dire.

Grande Fratello: lo sfogo di Javier su Lorenzo

Durante l’ultima puntata del GF, Javier ha spiegato quale sia il suo pensiero su Lorenzo, soprattutto a seguito dei recenti fatti che hanno visto Spolverato prendersela, ancora, con Helena Prestes dando vita a discussioni che secondo Martinez sono veramente inutili. “Per una volta che potevamo stare bene, ha preferito combattere la sua battaglia personale. Non si rende conto”, ha detto Javier parlando con Signorini.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

Per Martinez, Lorenzo sta recitando, insieme alla sua fidanzata Shaila, “un copione”. “Sono persone di cui non me ne frega veramente un caz*o. […] Guarda alla fine i fatti, chi sta piangendo disperata? Lei”, ha detto ancora il modello prima di rincarare ulteriormente la dose e prendendo una forte posizione contro Lorenzo.

Spolverato “smascherato”

Martinez, infatti, facendo un parallelo tra la sua reazione con Helena e quella tra la Gatta e Spolverato, ha aggiunto senza mezzi termini: “Perché ho un’idea dell’amore diversa dalla loro. Per quanto possa essere arrabbiato, non chiamerei mai mer*a la mia compagna. E la mia compagna, per quanto possa essere arrabbiata, non mi chiama ‘compagno di mer*a’”, ha concuso Javier smascherando Lorenzo e il suo gioco: “Basta un aereo per rimettervi insieme”, ha detto lanciando l’ultima stoccata alla coppia. Staremo a vedere se da qui alla fine del reality le cose continueranno ad essere così dure tra loro.