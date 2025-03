Chanel con mamma Ilary alle Maldive: le foto fanno il boom di like e commenti

Partita insieme a sua madre, Ilary Blasi, per le Maldive, Chanel Totti ha condiviso alcune sue foto che hanno fatto il pieno di like.

Nelle scorse ore, via social, Ilary Blasi ha mostrato a tutti i suoi seguaci la splendida vacanza che sta vivendo alle Maldive in dolce compagnia. Con lei, infatti, ecco Bastian Muller ma anche le sue due figlie, Isabel e Chanel. Proprio quest’ultima, esattamente come la madre, ha scelto di condividere alcune foto che la riguardano che hanno presto scatenato una valanga di reazioni.

Chanel con mamma Ilary (e non solo) alle Maldive

Tutti al mare ma… alle Maldive. Ilary Blasi è partita per le Maldive insieme a Bastian Muller e le sue due figlie, Isabel e Chanel Totti, dando vita ad un momento davvero speciale. Nelle scorse ore, la conduttrice, prossima al ritorno su Canale 5 con The Couple, ha fatto vedere alcuni scatti relativi a questi momenti di relax.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

Insieme alla Blasi, a Muller e alle due figlie della showgirl, è stata possibile osservare come vi fossero anche altri personaggi vip. Tra loro Michelle Hunziker ma anche il noto volto del rap, Jack La Furia. Da quanto è stato possibile apprendere, il gruppone alle Maldive sarebbe composto da ben 16 persone che stanno vivendo momenti indimenticabili.

Le foto social e le reazioni

Come detto, con la Blasi c’è anche la sua secondogenita, Chanel Totti. Proprio la ragazza ha infiammato il web con un post Instagram con due foto che hanno fatto presto il boom di like e commenti. La bella figlia di Francesco Totti si è mostrata in costume senza particolari problemi. Immediate le parole di fan (e anche di qualche haters). “Sei stupenda, complimenti”, “Bellissima, esattamente come tua mamma, anche meglio”; ha scritto una seguace. Il post della ragazza ha subito ottenuto centinaia di like dimostrando ancora una volta come la giovane sia seguitissima e apprezzata, al netto di qualche odiatore che, va detto, purtroppo c’è sempre.