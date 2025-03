“Stai zitta”: Pago sbotta contro Valerio Scanu

Scontro tra Pago e Valerio Scanu a ‘La Volta Buona’ dopo l’esperienza a ‘Ora o Mai più’: cosa è successo tra i due cantanti.

Pomeriggio ricco di tensioni a ‘La Volta Buona’: dopo il siparietto acceso tra Valerio Scanu e Caterina Balivo, ecco un altro piccolo scontro tra il cantante e il collega Pago che dopo l’esperienza vissuta a ‘Ora o Mai Più’ sembrano avere ancora qualche ruggine. Nel salotto di Rai 1, ecco la resa dei conti con tanto di botta e risposta.

Pago, scintille con Valerio Scanu in tv

Nel pomeriggio di Rai 1 a ‘La Volta Buona’, Valerio Scanu ha parlato della sua esperienza a ‘Ora o Mai Più’ e anche di alcuni atteggiamenti degli altri colleghi che proprio non gli sono piaciuti. In studio, con lui, anche Pago che ha preso parte appunto alla trasmissione canora. Tra i due sono andati in scena dei botta e risposta piuttosto accesi.

Valerio Scanu – www.donnaglamour.it

Scanu stava spiegando di non aver mai messo a freno i propri pensieri durante la trasmissione canora, cosa che, invece, avrebbero fatto alcuni suoi colleghi. In questo senso, Pago, un po’ arrabbiato e offeso dalle parole di Valerio, ha provato a dire la sua. Spesso interrotto, però, eccolo esagerare e dire: “Eh, però. Stai zitta!!!”. Dal canto suo, Scanu ha replicato: “Stai zitta lo dici a soreta“.

“Parte della finale tagliata”

Di fatto, Scanu ha spiegato che rispetto a lui, alcuni cantanti hanno preferito fare buon viso a cattivo gioco per non risultare antipatici. “Spesso però i miei colleghi si lamentavano dietro le quinte e poi non si esponevano in pubblico”, ha detto indicando appunto Pago.

Successivamente, facendo riferimento ad un momento in particolare che sarebbe poi stato tagliato secondo quanto riferito da Scanu, Pago ha quindi spiegato: “Non abbiamo detto nulla che non fosse già noto a tutti e, sinceramente, non ci interessa sottolineare se qualcuno provi più di un altro durante le prove”.

Il cantante ha quindi aggiunto in studio rivolgendosi anche a Scanu: “Ci sono delle dinamiche che tutti abbiamo rispettato e accettato. Quando partecipi a un programma del genere, sai che certe dinamiche esistono. Se c’era qualcosa da dire, avresti potuto farlo direttamente tu, senza chiedere a qualcun altro di farlo al posto tuo, soprattutto se sapevi che avrebbe potuto dare fastidio. Noi non stavamo facendo alcuna dichiarazione, stavamo semplicemente scherzando su un argomento di cui avevamo già parlato in privato […]”.