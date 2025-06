Interessante intervista doppia per Giorgio Mastrota e suo fratello. Il re delle televendite non ha mai “convinto” il signor Sergio.

Qualche mese fa era stato protagonista di dichiarazioni piuttosto accese contro Wanna Marchi, ora Giorgio Mastrota è tornato a far parlare insieme a suo fratello Sergio in una simpatica intervista doppia concessa al Corriere della Sera. I due hanno parlato del loro rapporto anche in relazione al ruolo, anzi, allo status, di Giorgio come “re delle televendite”.

Il rapporto tra Giorgio Mastrota e il fratello

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, Giorgio Mastrota e suo fratello Sergio hanno raccontato il loro feeling e l’importanza della famiglia. “Quando Giorgio ha iniziato con i fotoromanzi io ero già sposato, con due bambini. L’ho guardato muoversi in questo mondo con curiosità, un po’ da lontano”, ha fatto sapere Sergio che di mestiere fa il professore.

Giorgio Mastrota – www.donnaglamour.it

Sebbene i due fratelli abbiano intrapreso strade differenti, ad accomunarli è il valore della famiglia: “La famiglia è per entrambi al primo posto un valore insegnato dai nostri genitori e che è profondamente nostro”, hanno confermato entrambi.

Il retroscena sulle televendite

I due Mastrota hanno poi raccontato alcuni dettagli legati alla fama da “re delle televendite” di Giorgio. Suo fratello Sergio ha ammesso di non aver mai comprato nulla da lui: “No, semmai io ho approfittato dei suoi contatti per spuntare qualche sconto per altri”. E ancora: “Non guardo nemmeno la tv. Ne ho una in un angolo, spenta da chissà quanto: la uso solo per vedere i dvd”, ha ammesso il signor Sergio.

E ancora sulle televendite, Sergio ha ancora aggiunto: “Se mi interessano? No. Perché poi sono le televendite che guardano me: Giorgio lo vedi ovunque. Non serve la tv. Te lo ritrovi anche in strada sui cartelloni”.

L’unico strappo alla regola per Sergio è stata un’apparizione in “Casa Mastrota”: “Giorgio mi ha coinvolto in un paio di puntate”, ha spiegato in merito alla trasmissione di cucina del volto televisivo.