Curioso siparietto tra Fiorello e Amadeus che riguarda in qualche modo anche la Rai. Cosa è successo in radio a ‘La Pennicanza’.

Il “corteggiamento” di Fiorello ad Amadeus per un suo ritorno in Rai è parso piuttosto evidente di recente nelle varie puntate dello show radiofonico ‘La Pennicanza’. Anche nel corso dell’ultima puntata andata in onda le cose non sono state diverse… anzi. Fiore ha spiazzato tutti sottolineando che, a detta sua, potrebbero esserci novità in futuro.

Fiorello: La Pennicanza chiude e torna ad ottobre

Il ritorno in Rai a Radio 2 di Fiorello con lo show La Pennicanza ha rispettato le attese e ha fatto divertire tantissimo pubblico. Lo showman è stato, come al solito, bravissimo nel conduttore la trasmissione e improvvisando con tanti siparietti che hanno visto nel corso della stagione l’intervento di diversi personaggi, suoi amici, dello spettacolo.

Anche l’ultima puntata non è stata da meno e tra i vari protagonisti non è mancato il suo grande amico Amadeus sul quale non sono passate inosservate alcune parole. In particolare quelle che hanno fatto pensare ad un futuro, chissà quanto lontano, di nuovo in Rai.

Amadeus torna in Rai? Il siparietto

Fiorello ha chiamato, come detto, Amadeus nel corso dell’ultima puntata de La Pennicanza ribadendo il grande affetto per lui: “Ti vogliamo un mondo di bene”. Dal canto suo, il buon Ama ha replicato con grande simpatia e autoironia: “Grazie per aver parlato di me tutti i giorni sulla Rai, non accadeva dai tempi di Sanremo!”.

A questo punto, Fiore si è lanciato in una “dichiarazione d’amore” con tanto di sguardo al futuro che sicuramente darà adito a tantissimi rumors: “Questa casa aspetta a te, non adesso… ma sappi che qualche vertice Rai qui annuisce! Quando Coletta ha saputo che oggi avresti chiamato in diretta ha fatto gli occhi a cuoricino…”. Che Ama possa davvero tornare in Rai dopo l’avventura sul Nove? Staremo a vedere se ci saranno aggiornamenti più avanti.