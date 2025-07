Incidente per Gabriel Garko: il video in sedia a rotelle preoccupa i fan

L’attore Gabriel Garko vittima di un incidente sul set. L’uomo ha raccontato ai fan quanto accaduto senza scendere nei dettagli.

Lo abbiamo visto discutere con qualche haters sui social di recente, ora invece, Gabriel Garko si è trovato a pubblicare su Instagram qualcosa di ben diverso. L’attore, infatti, è stato vittima di un incidente che a quanto pare lo ha costretto addirittura alla sedia a rotelle come da lui stesso mostrato con una foto condivisa.

Incidente per Gabriel Garko

Gabriel Garko ha avuto un infortunio sul set. Da quanto è stato possibile ricostruire, l’attore, che sta girando a Roma la nuova fiction che lo vede protagonista intitolata ‘Colpa dei sensi’, ha subito un incidente durante le riprese. Dando uno sguardo sui social, Garko ha fatto capire che il tutto sia avvenuto proprio nella giornata odierna o comunque in queste ore.

Gabriel Garko – www.donnaglamour.it

In un video pubblicato su Instagram, l’uomo ha documentato quanto accaduto con annessa visita di controllo e ricovero momentaneo in ospedale. L’attore è poi stato dimesso in sedia a rotelle e nonostante la volontà di restare con l’umore positivo, il suo volto ha mostrato sensazioni diametralmente opposte.

La foto in sedia a rotelle e il messaggio

Garko ha scelto di non raccontare cosa sia effettivamente accaduto ma si è limitato a condividere nel suo post social alcune immagini e una didascalia: “Infortunio sul set. Un grazie speciale al Prof. Dario Perugia e a tutto lo staff di Casa di cura Villa Mafalda. Grazie a tutta la produzione di Compagnia Leone Cinematografica per l’affetto e il supporto, a Mediaset, a Ricky Tognazzi e Simona Izzo per l’aiuto costante”.

Al momento la situazione di salute dell’uomo non sembra essere grave ma non è stato possibile comprendere alcun dettaglio relativamente a quello che lui stesso ha definito “infortunio”. La speranza è di avere presto sue notizie, possibilmente positive.