La Satta incanta in bikini ma un dettaglio fa discutere: cosa hanno notato i fan

Relax e mare per Melissa Satta che si sta godendo alcuni giorni in Sardegna. Una foto dell’ex Velina ha però generato qualche reazione di troppo.

Melissa Satta ha scelto ancora una volta la sua amata Sardegna per concedersi qualche giorno di relax estivo. L’ex Velina, originaria proprio dell’isola, è stata avvistata in Costa Smeralda, una delle mete più esclusive del Mediterraneo, dove sta trascorrendo le vacanze tra mare cristallino, sole e lunghe giornate all’insegna del benessere. A farle compagnia in questo soggiorno da sogno, oltre al figlio Maddox, importantissimo nella sua vita e protagonista anche di progetti futuri, è stata presente anche Thais Wiggers, ex collega ai tempi di Striscia la Notizia.

Melissa Satta in Sardegna con Thais Wiggers

Le bellissime Melissa Satta e Thais Wiggers sono apparse in splendida forma in alcune foto pubblicate sui social, scatenando l’entusiasmo dei fan. Tra selfie sorridenti, scenari mozzafiato e momenti di spensieratezza, Melissa e Thais hanno documentato la loro vacanza con diversi scatti, ricevendo una pioggia di like e commenti.

Melissa Satta – www.donnaglamour.it

Il legame tra le due, che hanno condiviso il bancone di Striscia la Notizia negli anni d’oro del programma, sembra più forte che mai. Immortalate tra le acque smeraldine della costa e momenti di totale relax, entrambe hanno dimostrato di non aver perso lo smalto che le ha rese popolari nel mondo dello spettacolo.

Il dettaglio in bikini

Ma a catturare l’attenzione dei followers della Satta, tuttavia, è stato un particolare dettaglio nel look balneare di Melissa. Infatti, a quanto pare, il bikini scelto dalla showgirl è sembrato visibilmente di una taglia più piccola… Diversi utenti, notando il dettaglio, hanno ironizzato nei commenti: “Una taglia in più no?”. In questo senso, va detto, per la Satta sembra essersi trattata di una precisa scelta stilistica: Melissa sta seguendo la moda del momento, che vuole costumi minimal, sgambati e spesso dalle misure ridotte per esaltare le forme e sottolineare la silhouette.