Lo sfogo dell’ex volto di Uomini e Donne dopo la morte del padre. Le parole sui social di Daniele Paudice, molto seguito dopo il programma.

I protagonisti di Uomini e Donne sono molto seguiti, anche quando le loro esperienze in trasmissione terminano. E così, dopo il lutto che ha colpito la ex dama, ecco che anche Daniele Paudice ha dovuto fare i conti con la perdita del padre qualche tempo fa. Proprio il ragazzo, a distanza di qualche settimana, ha deciso di sfogarsi per quanto sarebbe accaduto proprio dopo la sua perdita.

Uomini e Donne, Daniele Paudice dopo la morte del padre

Le ultime settimane non sono state affatto serene per Daniele Paudice. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, dopo la morte del padre ha vissuto momenti di grande difficoltà che lo hanno portato, adesso, a realizzare quali siano per lui le cose davvero importanti. Il ragazzo ha scelto di sfogare alcuni sentimenti tramite una lunga storia social, con un pizzico di polemica.

“Volevo scrivere delle cose da un po’ di tempo… Mi lamentavo e mi sentivo vuoto e triste per nulla, per programmi che mi avevano promesso e poi scomparsi nel nulla, per lavori che non ho fatto più per motivi inesistenti, per persone che sembrano presenti solo perché volevano approfittare del momento per cercare di lucrare ma appena ho avuto problemi mi hanno voltato le spalle. Ma poi ho perso mio Padre…”, ha scritto il ragazzo facendo il punto della sua situazione.

L’insegnamento dopo il lutto

Paudice ha quindi continuato il proprio sfogo sottolineando cosa abbia imparato da tutto questo: “E ho capito che quei problemi che avevo prima erano solo ca**ate superficiali… Con questo voglio ringraziare i miei amici e le persone che mi sono state vicino in questo momento!! E che non mi farò mai più condizionare da queste situazioni inutili, ma nonostante tutto anche questo mi ha lasciato un insegnamento!“.

L’ex tronista ha poi concluso: “Con questo voglio dire a tutti che dobbiamo dare importanza alle cose più semplici e belle della vita e non trascurare la famiglia né gli amici, e non farsi influenzare dalle cose futili e inutili che ci circondano!!”, ha terminato Paudice.