Manca sempre meno al parto: Giulia De Lellis aggiorna i fan sulla gravidanza, “Giro tra medici e ospedali, ma ora sono serena”.

La notizia della gravidanza di Giulia De Lellis aveva suscitato grande scalpore tra i fan dell’influencer, e adesso il giorno del parto si fa sempre più vicino. Ma come sta procedendo? L’imprenditrice ed ex volto di Uomini e Donne ha aggiornato i suoi fan attraverso le sue Instagram stories in cui la futura mamma ha raccontato come sta vivendo questo periodo, segnato da continui controlli medici e visite ospedaliere. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Giulia De Lellis pronta a diventare mamma

“Sono giorni che giro tra medici e ospedali – ha detto – ma quando ho tutto organizzato mi sento molto più serena“.

La gravidanza di Giulia De Lellis, che aspetta la piccola Priscilla dal compagno Tony Effe, è stata seguita con grande affetto dai fan. Dopo l’annuncio, avvenuto circa due mesi fa, la coppia è diventata una delle più chiacchierate del momento. In queste ultime settimane, però, l’influencer ha confessato di sentirsi provata, anche a causa del caldo soffocante che sta colpendo Roma.

Giulia De Lellis

Nonostante il grande impegno e il tour de force tra visite e burocrazia ospedaliera, Giulia De Lellis ha rassicurato i suoi follower: “Mi sento tranquilla. Quando riesco a organizzare tutto, trovo un equilibrio. Chi è già genitore capirà bene quello che intendo“.

La battuta ironica di Tony Effe sulla figlia in arrivo

Nel frattempo, Tony Effe ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui ha scherzato sull’imminente nascita della figlia: “Appena nasce, entro in carcere. Scherzo“. Una battuta che, come spesso accade con il rapper, ha diviso i fan.

Tuttavia, Tony ha ribadito quanto tenga alla sua nuova famiglia: “L’amore e la famiglia sono le uniche cose che amo davvero“.

Con l’arrivo di Priscilla previsto a breve, cresce l’attesa per il lieto evento. Giulia De Lellis, nonostante le difficoltà, continua a mostrarsi positiva e determinata, pronta ad accogliere la sua bambina tra le braccia.