È morta la nonna di Ariana Grande, Marjorie. Aveva quasi 100 anni. Il tributo straziante del fratello Frankie.

Un momento di profonda tristezza per Ariana Grande e la sua famiglia. Il 17 giugno 2025 si è spenta serenamente Marjorie Grande, nonna amatissima dell’artista, a pochi mesi dal compimento del suo centesimo compleanno. La notizia della sua morte è stata confermata dalla madre di Ariana, Joan Grande, che ha chiesto rispetto e privacy in questo delicato momento.

Marjorie, punto di riferimento per tutta la famiglia Grande, ha vissuto una vita lunga e ricca di affetti. Era conosciuta anche dal grande pubblico come la “Nonna” di Ariana, una figura presente non solo nella vita privata della cantante, ma anche sul palco e nelle sue opere musicali.

Il tributo straziante del fratello Frankie Grande

A commuovere i fan è stato il toccante messaggio di Frankie Grande, fratello di Ariana, che su Instagram ha condiviso un lungo ricordo di Marjorie, accompagnato da un carosello di fotografie che ne celebrano i momenti più belli.

“Ho il cuore a pezzi” ha scritto Frankie, descrivendo la nonna come la sua migliore amica, un faro nella sua vita e un esempio incrollabile di amore e forza.

Il messaggio è un inno alla memoria, alla gratitudine e all’amore incondizionato. Frankie ha raccontato le lezioni di vita apprese da Marjorie, il calore dei suoi abbracci, la sua verve inconfondibile e la capacità di rendere speciale ogni momento in famiglia.

Il dolore di Ariana Grande

Ariana Grande ha scelto la via del silenzio, pubblicando solo una parola, “Forever“, accanto a una foto in bianco e nero che ritrae i suoi nonni il giorno delle nozze.

Negli anni, Marjorie è stata una presenza costante nella vita pubblica dell’artista. Indimenticabile la sua partecipazione alla performance di God is a woman nel 2018 e la sua voce nel brano Ordinary Things, che a 98 anni l’ha portata nella Billboard Hot 100 come artista più anziana di sempre.