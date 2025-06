Gigi Marzullo furioso con la Rai: “Sta facendo il pazzo”

Gigi Marzullo infuriato con la Rai per i tagli ai programmi: a rischio le sue trasmissioni storiche, “Sta facendo il pazzo”.

Le indiscrezioni che circolano negli ambienti della Rai hanno scatenato un vero e proprio terremoto tra i conduttori storici della tv pubblica. In particolare, Gigi Marzullo, volto iconico della seconda e terza serata, sarebbe furioso per le decisioni dei vertici aziendali. Secondo quanto riportato da Fanpage, il giornalista sarebbe stato escluso dai nuovi palinsesti in seguito a un piano di risparmio da 25 milioni di euro, che colpirà duramente le fasce notturne della programmazione. Ma scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Il malumore cresce: Marzullo escluso dal palinsesto 2025-2026

Tra i programmi cancellati spiccano titoli come Sottovoce, Cinematografo, Applausi, Milleluci e Milleunlibro, tutti firmati Gigi Marzullo. Un duro colpo per il conduttore, che da oltre quarant’anni è simbolo della cultura notturna della Rai.

Le voci di corridoio parlano di una sua reazione fortissima, tanto da spingerlo a un confronto diretto con Simona Agnes, Presidente del Consiglio di Amministrazione Rai.

"Sta facendo il pazzo".

Gigi Marzullo è arrabbiato per la chiusura dei suoi programmi notturni.

Si valuta una rescissione anticipata del contratto per andare al Nove, ma non è escluso che riesca a riconfermare alcune delle 5 trasmissioni che conduce in tarda serata



Non è la prima volta che Marzullo si scontra con la dirigenza Rai. Già un anno fa era stato bloccato nella sua partecipazione fissa a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, oggi in onda sul Nove.

Una possibile mediazione: Marzullo chiede tre serate

Prima di arrivare alla rottura, Gigi Marzullo starebbe cercando un compromesso: avrebbe chiesto di mantenere almeno la terza serata del venerdì, sabato e domenica, rinunciando ad alcune trasmissioni per salvare i programmi più economici.

Tutto potrebbe chiarirsi il 19 giugno, quando i nuovi palinsesti verranno presentati ufficialmente al Cda.