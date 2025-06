Matilda De Angelis critica il premio condiviso con Elodie. La presidente dei Nastri risponde: “Poteva non ritirarlo”.

Non si placa la polemica scaturita dopo la consegna del Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista a Matilda De Angelis ed Elodie per il film Fuori di Mario Martone. L’attrice bolognese ha espresso apertamente il suo dissenso, definendo la decisione “irrispettosa” nei confronti del lavoro individuale: “Quando togli la singolarità, togli la personalità, l’impegno, l’unicità” ha dichiarato al Fatto Quotidiano. Ma a mantenere accesa la polemica ci ha pensato la presidente dei Nastri d’Argento che ha risposto all’attrice. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

La risposta di Laura Delli Colli: “Poteva non ritirarlo”

A replicare alle critiche è Laura Delli Colli, presidente dei Nastri d’Argento, che in un’intervista a Fanpage.it ha espresso sorpresa per le parole di De Angelis: “Ieri non sembrava ci fosse un clima teso. Se Matilda voleva contestare il premio, poteva non ritirarlo“.

Matilda De Angelis

Delli Colli ha ricordato che la candidatura era stata fin dall’inizio condivisa tra le due interpreti, come previsto dal regolamento dei Nastri, che si differenzia da quello dei David di Donatello. Non si tratta, dunque, di un ex aequo: “Erano candidate insieme e hanno vinto insieme. È una valutazione tecnica ed emotiva, i due personaggi sono interconnessi“.

Il presidente ha inoltre respinto l’implicita critica al background artistico di Elodie, sottolineando che anche in passato sono stati premiati interpreti provenienti da altri mondi: “Elodie non è una novella del cinema, ha dimostrato di meritare il riconoscimento“.

I Nastri d’Argento e la tradizione delle candidature condivise

La prassi delle candidature condivise, ricorda Delli Colli, è consolidata da decenni: “Anche Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi hanno ricevuto un premio condiviso, ed erano felicissime. Conoscere il regolamento è fondamentale“.

Le parole di Matilda De Angelis hanno aperto un dibattito sull’importanza dell’unicità artistica nei riconoscimenti professionali. Tuttavia, resta il fatto che la partecipazione all’evento e l’accettazione del premio rendono difficile comprendere una presa di distanza così tardiva.

L’attrice riprenderà il botta e risposta con i Nastri D’Argento? Non ci resta che attendere per scoprirlo.