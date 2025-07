Aria d’estate per Elodie che ha incantato tutti con un filmato pubblicato su TikTok nel quale si muove sinuosa sulle note della sua nuova canzone.

Elodie ha nuovamente catalizzato l’attenzione dei social, questa volta non per le recenti dichiarazioni di sua sorella in merito agli esordi della cantante, ma per un video pubblicato su TikTok che ha letteralmente infiammato la piattaforma. La romana, icona di stile e sensualità, si è mostrata in un’atmosfera estiva, rilassata, mentre si trovava al sole con uno sfondo marittimo da sogno. Il tutto accompagnato dal sottofondo musicale di ‘Yakuza’, il suo ultimo brano, già destinato a diventare una delle hit dell’estate. Tanti commenti ci sono poi stati sul costume indossato dall’artista che ha fatto un vero e proprio “boom”.

Elodie e il video virale

Sempre molto social e virale ad ogni contenuto condiviso, Elodie si è resa protagonista, come detto, per un filmato pubblicato sul proprio account TikTok mentre, con il sottofondo musicale del suo ultimo successo, si muove sinuosa con indosso un particolare costume. Il video ha totalizzato migliaia di visualizzazioni in poche ore, con utenti che si sono scatenati nei commenti tra apprezzamenti e curiosità.

Molti fan, infatti, non si sono limitati a complimentarsi per la bellezza e la naturalezza di Elodie, ma si sono subito messi alla ricerca di dettagli sul costume indossato dalla cantante. L’accostamento tra la musica sensuale di ‘Yakuza’ e l’immagine magnetica di Elodie ha creato un mix irresistibile.

Il costume e le reazioni dei fan

Alcuni utenti hanno definito il video “ipnotico”, mentre altri hanno sottolineato come la cantante riesca sempre a reinventarsi pur restando fedele al suo stile unico e inconfondibile. Tra i tanti commenti, è emersa una domanda ricorrente: “Ma di che marca è quel costume? E dove si può acquistare?”.

Dopo un’attenta indagine da parte dei fan più curiosi, è stato rivelato che il due pezzi sfoggiato da Elodie appartiene al brand Matinée. Il modello in questione si chiamerebbe “Fantasia zebrato” e ha conquistato tutti per la sua stampa animalier elegante e i dettagli dorati che lo rendono raffinato e sensuale allo stesso tempo. Il prezzo? A quanto pare accessibile, considerando lo stile e il successo virale: 79 euro.