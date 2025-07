Giuseppe Cruciani parla del suo amore con Eleonora, degli altri amori del suo passato facendo una rivelazione inaspettata.

Giuseppe Cruciani, eccentrico conduttore radiofonico de La Zanzara, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Tra i temi trattati, Cruciani ha parlato del suo nuovo libro in uscita, Ipocriti!, e ha svelato dettagli inediti sulla sua vita privata, in particolare sul suo amore più grande. Ma scopriamo che cosa ha detto.

L’amore più grande: Eleonora

Nel corso dell’intervista, il conduttore ha ricordato la sua famiglia, parlando dei genitori e del rapporto con loro, sottolineando la forte impronta che hanno lasciato nella sua vita. Ma non sono mancate le rivelazioni sulla sua vita sentimentale.

Contrariamente a quanto si possa pensare, Giuseppe Cruciani non ha esitato a parlare del suo amore più grande, quello che vive adesso con Eleonora. I due si sono conosciuti nel 2014 a Sacile, durante un incontro pubblico a cui partecipava anche il giornalista Filippo Facci. Cruciani ha descritto con affetto la sua compagna e il legame speciale che li unisce.

Giuseppe Cruciani

Il conduttore ha infine descritto il suo ruolo di padre, confessando di essere un genitore “Un po’ assente” nella quotidianità, come lo era suo padre. Tuttavia, ha dichiarato di cercare di essere presente con consigli e spera che sua figlia possa comprendere in futuro i motivi della sua dedizione al lavoro.

Il rapporto con Francesca Valiani, moglie di Jovanotti

Durante l’intervista, Cruciani ha affrontato anche un argomento delicato: il rapporto con Francesca Valiani, moglie di Jovanotti.

Cruciani ha dichiarato: “All’epoca, per parlare di quella vicenda, rifiutai anche dei soldi, ma non volevo creare dolore a nessuno, rimestandoci sopra“.

Ha, inoltre, confessato di non avere più contatti con lei, aggiungendo: “Non ci sarebbe nulla di strano, ma abbiamo vite diverse, non c’è motivo per farlo“.