Gaia De Laurentiis parla dei suoi flop televisivi e rivela perché ha sempre rifiutato i reality show: “Non ti puoi sputt***re”.

Ci sono volti del mondo della televisione che col tempo sono scomparsi, complici anche alcuni flop che hanno minato alla loro carriera. Uno dei volti che negli anni si sono allontanati dal mondo della televisione è quello di Gaia De Laurentiis, celebre conduttrice e attrice. Di recente la De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista a FanPage dove ha raccontato senza filtri alcuni momenti difficili della sua carriera televisiva, mettendo a nudo i suoi flop e le scelte che ha compiuto, soprattutto riguardo ai reality show. Scopriamo che cosa ha detto.

Gaia De Laurentiis: l’errore di lasciare Target e il flop di “Su e Giù”

La De Laurentiis ha spiegato come il programma Target, che l’aveva lanciata nel mondo della tv, rappresentasse per lei un punto di svolta.

Distaccarsene fu un errore che attribuisce principalmente al suo agente di allora, che la spinse verso una carriera da conduttrice televisiva, mentre lei desiderava concentrarsi sul teatro e la recitazione.

VENEZIA, ITALIA – 6 SETTEMBRE: Gaia De Laurentiis cammina sul tappeto rosso prima della proiezione di Capri-Revolution durante la 75ª Mostra del Cinema di Venezia, il 6 settembre 2018 a Venezia, Italia – www.donnaglamour.it

Purtroppo, il programma che seguì, “Su e Giù“, si rivelò un vero e proprio fallimento. “Era onestamente brutta. Non se la ricorda nessuno, manco la Rai” ha dichiarato ironicamente Gaia, sottolineando come, quando ospite in Rai, non esistano clip del programma da mostrare.

Un altro momento difficile è stata la sua partecipazione a “Un Medico In Famiglia”. Nonostante fosse già una figura nota, il ruolo che le era stato offerto fu cancellato dopo poche puntate. “Mi mancarono di rispetto, non puoi fare così a un’attrice” ha raccontato Gaia, rivelando di essere stata vittima di un trattamento poco professionale sul set.

Gaia De Laurentiis e i reality show: un netto “no” per coerenza

Infine, Gaia ha toccato il tema delicato dei reality show, da cui si è sempre tenuta lontana con decisione.

“Mi offrirono tanti soldi per L’Isola dei Famosi e rifiutai seccamente. Poi anche per il Grande Fratello, ma ho sempre detto no” ha raccontato, spiegando che la coerenza personale è per lei fondamentale e che “Non ti puoi sputt***re” per soldi facili.

Con queste dichiarazioni, Gaia De Laurentiis ha così confermato la sua volontà di seguire una carriera fondata sul rispetto di sé stessa e sulle proprie passioni, senza cedere alle mode televisive del momento.