Stefania Nobile rompe il silenzio su Davide Lacerenza: “Ho fallito, ma lo amo. La droga distrugge, ringrazio la magistratura”.

Pochi giorni dopo la revoca dei domiciliari, Stefania Nobile è tornata a far sentire la sua voce sui social, affrontando la delicata situazione legata all’ex compagno Davide Lacerenza. Coinvolta nell’inchiesta sulla cosiddetta “Gintoneria” di Milano, Nobile si è aperta con i suoi follower in una lunga riflessione sul dramma della droga e sulla difficile esperienza personale vissuta. Scopriamo che cosa ha detto.

La dura battaglia contro la droga: il racconto di Stefania Nobile

La figlia di Wanna Marchi, dopo aver ringraziato chi l’ha supportata in questi mesi, ha raccontato senza filtri il lato oscuro della dipendenza: “Il problema della droga è un problema enorme” ha spiegato nelle sue Instagram Stories, sottolineando come solo chi ha avuto un familiare o una persona cara coinvolta può comprendere la devastazione che questa può portare, non solo a livello personale ma anche economico e mentale.

Stefania Nobile ha poi lanciato un appello contro la superficialità con cui molti giovani affrontano il tema: “Non basta dire ‘stop alle droghe‘. Quando sento ragazzi dire ‘tanto smetto quando voglio’, dico che ci sono già dentro“.

La sua testimonianza si fa dura ma sincera, ed evidenzia la necessità di un vero supporto e cura per chi soffre di dipendenza.

Il ringraziamento alla magistratura e la speranza per Davide Lacerenza

Nonostante la sofferenza, Stefania Nobile non ha nascosto il suo amore per Davide Lacerenza, ammettendo un doloroso senso di fallimento personale: “Io so di non poter fare niente, perché ho fallito, ma se si ama una persona non la si deve abbandonare“.

La svolta arriva con un inaspettato ringraziamento: “Oggi posso dire grazie alla magistratura, perché il fatto che lui sia vivo e salvo, per me è avere vinto“. Con queste parole si chiude il suo messaggio che lascia trasparire la speranza di una possibile rinascita per il suo ex compagno, oltre che per se stessa.