Pino è… Il Viaggio del Musicante: anticipazioni, cantanti e polemiche

Appuntamento imperdibile con Pino è… Il Viaggio del Musicante: scopriamo le anticipazioni, i cantanti e le polemiche.

Una serata imperdibile, condita da buona musica, interpretazioni inedite e racconti di un tempo passato che tutti vorremmo rivivere. Stiamo parlando della serata evento Pino è… Il Viaggio del Musicante, dedicata all’indimenticabile Pino Daniele. Scopriamo le anticipazioni, i cantanti e le polemiche attorno agli ‘esclusi’.

Pino è… Il Viaggio del Musicante: anticipazioni e cantanti

Giovedì 18 settembre 2025, nella magnifica cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, è andata in scena una manifestazione musicale che resterà nel cuore di tutti: Pino è… Il Viaggio del Musicante, dedicata all’indimenticabile Pino Daniele. Con la conduzione di Carlo Conti e Fiorella Mannoia (quest’ultima ha vestito anche i panni di direttrice artistica), la serata evento va in onda sabato 20 settembre in prima serata su Rai 1.

Il concerto, che celebra i 70 anni dalla nascita e i 10 anni dalla scomparsa di Pino, vede sul palco tanti cantanti italiani molto apprezzati. Ognuno di loro ricorderà il collega napoletano scomparso nel 2015, con assoli e duetti che passeranno alla storia. Di seguito, la scaletta:

Fiorella Mannoia, Giuliano Sangiorgi ed Emma – Yes I Know My Way;

Giuliano Sangiorgi – Je so’ pazzo;

Giorgia – Se mi vuoi;

Mahmood – Terra mia;

Elisa – Quando, duetto virtuale con Pino Daniele;

Salmo – Che Dio ti benedica;

Emma – Stare bene a metà;

Emma e Giorgia – Vento di passione;

Francesco De Gregori – Putesse essere allero, con Carlo Gaudiello al pianoforte;

Fiorella Mannoia e Stash – Quanno chiove;

The Kolors – A me me piace ‘o blues;

Noemi – Dubbi non ho;

Irama – Sara (2001);

Ron e Fiorella Mannoia – Resta…resta cu’mmè;

Diodato – Anna verrà;

Clementino e Rocco Hunt – O’ scarrafone (1991, con Tullio De Piscopo e Tony Esposito);

Raf – Amore senza fine;

Giuliano Sangiorgi – Mal di te;

Alex Britti – Io per lei;

Fiorella Mannoia – Senza ‘e te;

Fiorella Mannoia, Elisa e Geolier – Napule è;

Enzo Avitabile – Tutta ‘nata storia;

Elodie – Qualcosa arriverà;

Serena Brancale – Chi tene ‘o mare / Sicily / Alleria.

Pino è… Il Viaggio del Musicante: ospiti e polemiche

Alla serata evento Pino è… Il Viaggio del Musicante hanno partecipato anche storici musicisti amici di Daniele, come Tullio De Piscopo, Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Rosario Jermano e Tony Esposito. Sul palco ha presenziato pure l’attore Alessandro Siani, che in una frase ha racchiuso l’importanza che l’artista napoletano ha avuto e continua ad avere per Napoli: “Se Maradona è stato la mano di Dio…Pino ne è stata la voce“.

Vista la presenza di tanti artisti e amici, qualche polemica era scontata. Quella più eclatante, e in parte giusta, viene da Nino D’Angelo, escluso dal cast. Lui, che con Daniele ha condiviso l’amore per Napoli e parte della carriera, è rimasto deluso, delusissimo, dal mancato invito della Mannoia. Al momento, Fiorella non ha replicato alle accuse.