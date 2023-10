Dov’è la splendida villa che fa da cornice a Bake Off Italia? Ecco qual è la location del programma culinario condotto da Benedetta Parodi.

Tra i vari talent show legati a mondo della cucina in TV, uno di quelli di maggiore successo è Bake Off Italia, che dal 2013 va in onda ininterrottamente su Real Time. Il programma è condotto da Benedetta Parodi e vede sfidarsi aspiranti pasticceri. Vediamo ora quali sono le location di Bake Off Italia.

Dov’è la villa di Bake Off Italia 2023? La location del programma

Qual è la location principale di Bake Off Italia? A fare da sfondo alle varie sfida tra i pasticceri che partecipano al programma è la Villa Borromeo d’Adda di Arcore, in provincia di Monza.

Benedetta Parodi

La villa fu fatta costruire dalla famiglia D’Adda, in realtà il complesso iniziale era differente: era formato da due ville, una costruita a metà del 1600, una un secolo dopo. La villa è inoltre circonda da uno splendido parco. Villa Borromeo d’Adda è la location di Bake Off Italia a partire dalla settimana edizione del programma.

Bake Off Italia 2023: le location precedenti

Ma se Villa Borromeo d’Adda di Arcore ospita Bake Off Italia solamente a partire dalla settima edizione, dove è stato girato il programma condotto da Benedetta Parodi nelle edizioni precedenti?

Le location del cooking show sono cambiate in totale quattro volte, anche se è sempre stata scelta la Lombardia come regione per ospitare il programma. Le prime due stagioni sono state ambientate a Villa Arconati Castellazzo a Bollate, in provincia di Milano.

La terza, la quarta e la quinta stagione hanno invece avuto come location Villa Annoni a Cuggiono, sempre in provincia di Milano. Solo per la sesta edizione Bake Off Italia si è spostato a Villa Bagatti Valsecchi a Varedo, in provincia di Monza. E poi dalla settima, come detto, si è spostato a Villa Borromeo d’Adda.