Ecco dove vedere X Factor 2023 in streaming e in TV per non perdersi neanche una puntata del talent show musicale.

Arriva il mese di settembre e, come ormai da tradizione, torna uno dei talent show musicale più famosi d’Italia: parliamo ovviamente X Factor 2023. Alla conduzione è stata confermata Francesca Michielin, per il secondo anno di seguito, mentre c’è stato qualche cambiamento alla giuria, con il ritorno di Morgan che ha preso il posto di Rkomi. Confermati invece gli altri tre giudici: Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Ma vediamo ora dove vedere X Factor 2023 in streaming e in TV.

Dove vedere X Factor 2023 in streaming e in TV

La prima puntata di X Factor 2023 va in onda giovedì 14 settembre come sempre in prima serata, a partire dalle ore 21.15 (il giovedì resta quindi il giorno scelto per il talent). Per vedere le varie puntate di X Factor 2023 bisogna collegarsi a Sky Uno (canale 108 della piattaforma Sky): ogni settimana, andrà in onda una nuova puntata.

Ambra Angiolini, Fedez, Morgan, Dargen D’Amico

Chi non fosse abbonato a Sky, potrà vedere le puntate di X Factor 2023 in TV in chiara grazie alle repliche che saranno successivamente trasmesse come sempre da TV 8.

Ma come si può fare a vedere X Factor 2023 in streaming? Gratis, in diretta, purtroppo non è possibile. Le puntate del talent possono infatti essere seguite on demand solamente su Sky Go (la piattaforma streaming di Sky a cui possono accedere gli abbonati alla TV satellitare) e su Now TV, a cui si può accedere sia da Smart TV che da computer, smartphone e tablet. Ma anche per quanto riguarda Now TV è necessario sottoscrivere un appuntamento, anche se i costi sono differenti rispetto a quelli degli abbonamenti a Sky (i prezzi sono consultabili sul sito di Now TV).