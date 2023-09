Volete essere anche tu presente nel pubblico di X Factor 2023 e assistere dal vivo alle registrazioni del programma? Ecco come fare.

Giovedì 14 settembre su Sky Uno va in onda la prima puntata delle Audizioni di X Factor 2023, tutte queste puntate, così come i Bootcamp, sono state registrate tra giugno e luglio. Una volta terminata la prima fase, in cui si conosceranno i vari protagonista di questa edizione del talent (ma non solo, si vedranno ovviamente anche gli aspiranti cantanti che non sono riusciti a entrare in una delle squadre), inizierà la gara vera e propria a cui si potrà assistere da casa, guardando X Factor 2023 in TV comodamente seduti sul proprio divano, oppure dal vivo partecipando come pubblico alle registrazioni del programma.

Come partecipare come pubblico a X Factor 2023

Se volete partecipare come pubblico a una puntata di X Factor 2023 non dovrete fare altro che scrivere una mail all’indirizzo [email protected] e indicare alcuni dati. Nella mail dovrete infatti specificare il giorno in cui volete assistere alla puntata, il vostro nome, cognome, età (bisogna avere almeno 12 anni compiuti) e numero di telefono vostro o, in casa di minori, del genitore o di colui che li accompagnerà.

Ambra Angiolini, Fedez, Morgan, Dargen D’Amico

Nel caso siate un gruppo di persone, va specificato anche il numero di telefono del referente per eventuali comunicazioni. Riceverete poi prontamente una comunicazione riguardo alla vostra richiesta di partecipazione tra il pubblico.

I posti verranno riservati in base all’ordine di arrivo delle mail di richieste, inoltre agli spettatori è richiesto di assistere all’intera registrazione del programma ed è fatto divieto di uscire dallo studio nel quale la puntata viene registrare prima degli orari indicati. Ricordiamo X Factor 2023 è condotto da Francesca Michielin mentre i quattro giurati sono Fedez, Morgan, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini.