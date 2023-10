Ecco chi sono tutti i cantanti, divisi squadra per squadra protagonisti di X Factor 2023: uno di loro sarà il vincitore di questa edizione.

Giovedì 26 ottobre 2023 è un giorno che i fan di X Factor hanno cerchiato in rosso sui propri calendari: è infatti il giorno in cui va inizia ufficialmente l’edizione numero 17. Archiviata la fase preliminare, con le Audizioni, i Bootcamp e gli Home Visit, cominciano i live e la gara tra gli aspiranti cantanti professionisti entra definitivamente nel vivo. Ma chi cono i protagonisti di questa edizione di X Factor 2023? Ecco tutti i cantanti divisi squadra per squadra.

X Factor 2023: i cantanti e le squadre

I concorrenti di X Factor 2023 sono in totale dodici, tre per ogni squadra, ognuna delle quali è capitanata da uno dei quattro giudici del talent show che, lo ricordiamo, in questa edizione sono Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan (mentre Francesca Michielin conduce il programma). Ecco tutti cantanti divisi per squadra:

Ambra Angiolini, Fedez, Morgan, Dargen D’Amico

La squadra di Fedez: Asia, Sarafine e Maria Tomba.

La squadra di Ambra: Matteo Alieno, Angelica e Gaetano De Caro.

La squadra di Dargen: Stunt Pilots, Settembre e Il Solito Dundy.

La squadra di Morgan: Animaux Formidables, SickTeeens e Selmi.

X Factor 2023: il regolamento

I dodici artisti nel corso delle varie puntate si esibiranno sul palco di X Factor 2023 con delle cover che studieranno insieme ai loro coach ma, più avanti nel corso del talent, anche con dei loro brani inediti, molti dei quali sono scritti proprio dagli stessi concorrenti.

Nel corso delle varie puntate ci saranno via via delle eliminazioni che saranno deciso dal pubblico a casa attraverso il televoto. Si arriverà così alla finalissima nella quale verrà decretato il vincitore o la vincitrice di questa edizione del talent.