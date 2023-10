Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti per la serata di giovedì 26 ottobre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di giovedì 26 ottobre lo scontro principale per aggiudicarsi il numero maggiore di spettatori è stato tra la fiction Blanca sulla Rai e il Grande Fratello sulla rete Mediaset. In entrambi i casi gli ascolti sono stati piuttosto alti e la differenza tra i due non è stata poi così elevata. Vediamo ora nel dettaglio di che numeri stiamo parlando e come sono andate anche le altre reti generaliste! Ecco i dati auditel di ieri sera.

Sul podio: ‘Blanca 2’ vince la serata

Come anticipato al primo posto per numero di ascolti troviamo la seconda stagione della fiction Blanca con protagonista Maria Chiara Giannetta. In onda sul primo canale Rai ha registrato 3.842.000 spettatori e uno share pari al 21,4%. Al secondo posto troviamo lo sfidante principale di Rai 1 ovvero Canale 5 con il Grande Fratello che quest’anno non è ancora riuscito ad arrivare primo. La puntata di ieri ha ottenuto uno share del 17,1% pari a 2.323.000 spettatori. Infine, per concludere il podio, su Italia 1 il film Gemini Man ha ottenuto uno share del 5,8% e ha registrato 1.071.000 spettatori.

Maria Chiara Giannetta

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su TV 8 la partita di Europa League Roma – Slavia Praga ha registrato 1.059.000 spettatori e uno share del 5,3%. Su Rete 4 l’appuntamento con Dritto e Rovescio ha interessato 891.000 spettatori e ha registrato uno share pari al 6,1%. Piazzapulita in onda su La 7 ha ottenuto uno share del 5,9% ed è stato seguito da 853.000 spettatori.

Su Rai 2 il caso Melania Rea, per la prima puntata del programma Delitti in famiglia, ha totalizzato 847.000 spettatori e ha ottenuto uno share del 4,4%.L’appuntamento su Rai 3 con Geppi Cucciari alla conduzione di Splendida Cornice è stato seguito da 807.000 telespettatori e ha ottenuto uno share del 4,6%. Infine sul Nove le repliche di Only Fun – Comico Show hanno interessato 412.000 spettatori pari a uno share del 2,3%.