Ecco le location di Anche se è amore non si vede, il primo film diretto e interpretato da Ficarra e Picone che non è stato girato in Sicilia.

Ficarra e Picone sono due artisti molto legati allo loro terra d’origine, la Sicilia, non è a caso la maggior parte dei loro è ambientata e girata proprio sull’isola. Ci sono però delle eccezioni e una di queste è Anche se è amore non si vede, film uscito nelle sale cinematografiche nel 2011 e che ai botteghini ha incassato oltre 6 milioni di euro. Vediamo ora quali sono le location di Anche se è amore non si vede e altre curiosità sul film.

Anche se è amore non si vede: le location del film

Anche se è amore non si vede è ambientato principalmente a Torino ma, oltre che nel capoluogo piemontese, il film è stato girato in varie zone del Piemonte. Tra le location più facili da riconosce c’è la centralissima Piazza Castello, da dove partono i tour turistici dei due protagonisti, Piazza Cavour è invece il luogo dove Valentno ferma il bus scoperto creano un ingorgo stradale.

FICARRA E PICONE

Ma, come detto in precedenza, le riprese del film non sono state effettuate esclusivamente a Torino ma anche in altre zone del Piemonte. La scena del matrimonio finale è stata girata, per esempio, sul Lago Maggiore: la splendida location delle nozze è Villa San Remigio, a Verbania.

Un’altra location particolare di Anche se è amore non si vede è il laghetto, uno dei luoghi preferiti da Salvo, che si trova all’interno della Riserva Naturale del Molinello a Moncalieri, alle porte di Torino.

Anche se è amore non si vede: il cast del film

Oltre ai due già citati protagonista, Ficarra e Picone, nel cast di Anche se è amore non si vede troviamo Ambra Angiolini, Diane Fleri, Sascha Zacharias, David Furr e Giovanni Esposito.

