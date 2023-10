Per risparmiare sulle comparse, per Rocky Balboa è stato ripreso il pubblico di un vero incontro di boxe: le location del film.

Nel 2006, a distanza di sedici anni dall’uscita nella sale cinematografica di Rocky V, Sylvester Stallone è tornato a interpretare quello che è, insieme a Rambo, il suo personaggio più celebre. E’ così che nei cinema di tutto il mondo è arrivato Rocky Balboa, il sesto capitolo della saga, che così come anche alcuni dei film precedenti è stato diretto dallo stesso Sylvester Stallone. Vediamo ora insieme quali sono le location che sono state utilizzate per le riprese del film.

Rocky Balboa: le location del film

Il primo ciak di Rocky Balboa è stato battuto a Las Vegas: il motivo per cui le riprese sono iniziate proprio qui è da ricercare nel budget limitato per il film. Per risparmiare sulle comparse, Sylvester Stallone ha trovato un accordo con la HBO, che aveva i diritti per trasmettere l’incontro tra Bernard Hopkins e Germaine Taylor, tenutosi proprio a Las Vegas nel 2005.

Il pubblico che si vede nella pellicola è quindi quello che realmente era andato ad assistere all’incontro Bernard Hopkins e Germaine Taylor. Prima che il match avesse inizio, Sylvester Stallone è salito sul ring nei panni del suo Rocky accolto da un’autentica ovazione., come si può vedere nel film.

Terminata le riprese a Las Vegas, la troupe si è spostata prima a Los Angeles e poi a Philadelphia, dove Sylvester Stallone ha recitato, sotto la neve, la scena della corsa, insieme al cane Punchy, sulle scale del Philadelphia Museum of Art.

Rocky Balboa: il cast del film

Oltre a Sylvester Stallone, nel cast di Rocky Balboa è presente anche il pugile Antonio Tarver, che interpreta il ruolo di Mason Dixon, il rivale del protagonista. Burt Young torna nei panni di Paulie Pennino mentre Milo Ventimiglia interpreta il figlio del protagonista, Robert Balboa Jr.