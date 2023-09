Ecco dove vedere Il Collegio 8 in streaming, oltre che in TV, per non perdersi nessuna puntata del reality di Rai 2.

A partire da domenica 24 settembre 2023 su Rai 2 va in onda Il Collegio 8, la nuova edizione del reality in cui un gruppo di studenti e studentesse tornano indietro nel tempo per frequentare la scuola media (e sostenere l’esame) del passato. Il programma è molto seguito, negli anni ha saputo conquistare un pubblico eterogeneo, facendosi apprezza dagli adolescenti ma anche dagli adulti, come dimostrano i dati di ascolto. Vediamo ora dove vedere Il Collegio in streaming oltre che in TV.

Dove vedere Il Collegio 8 in streaming e in TV

Per questa nuova edizione Il Collegio ha cambiato collocazione nel palinsesto di Rai 2 spostandosi, sempre in prima serata, alla domenica sera. Le puntate iniziano alle ore 21.25 circa e in questa edizione sono in totale sei (erano otto nella precedente edizione).

Maria Rosa Petolicchio

Ma se in Tv il programma si può vedere su Rai 2, dove si può vedere Il Collegio 8 in streaming? Come tutti i programma della Rai, anche questo reality può essere seguito in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai a cui si può accedere da qualsiasi dispositivo: da Smart TV, da computer, da tablet e anche da smartphone. Ci sono due modi per accedere a RaiPlay: o tramite l’app ufficiale o collegandosi direttamente al sito internet.

Oltre che in diretta, in contemporanea con la messa in onda televisiva del programma, le varie puntate possono essere viste o riviste on demand in qualsiasi momento collegandosi semplicemente a RaiPlay. Sempre su RaiPlay sono inoltre presenti tutta una serie di contenuti extra su Il Collegio 8 e clip varie con i momenti più significativi di ogni singola puntata del programma.