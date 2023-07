Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo a Il Collegio 8: dai professori al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

E’ ormai da diversi anni una delle trasmissione più amate di Rai 2. Di che cosa parliamo? Di Il Collegio che torna con l’edizione numero 8 e anche molte novità. Vediamo allora tutto quello che ci dobbiamo aspettare da Il Collegio 8: chi sono i nuovi studenti, i professori, in che anno è ambientata questa edizione, quali sono le novità nel regolamento e anche quando potremo vedere in TV le nuove puntate.

Il Collegio 8, quando inizia?

Per prima cosa vediamo quando comincia Il Collegio 8. Una delle novità di questa edizione è rappresentata dalla nuova collocazione nel palinsesto televisivo di Rai 2: il reality cambia infatti il giorno in cui va in onda e le nuove puntate si possono vedere alla domenica sera, sempre in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa.

In totale le puntate de Il Collegio 8 sono sei, in onda una a settimana a partire da domenica 24 settembre 2023.

Il Collegio 8: quando è ambientato?

Il Collegio 8 è ambientato nel 2001, un anno contraddistinto dall’attentato alla Torre Gemelle di New York avvenuto l’11 settembre che ha scosso il mondo intero. E’ l’edizione ambientata più di recente del reality, che in precedenza non era mai stato ambientato nel nuovo millennio (al massimo nel 1992).

Il Collegio 8: i professori

Per quanto riguarda il corpo docenti, ne Il Collegio 8 c’è una grande novità: torna infatti una delle professoresse più amate della storia del reality show. Parliamo di Maria Rosa Petolicchio, la professoressa di matematica, che era stata assente nel corso della settima edizione perché aveva partecipato a Pechino Express.

Il Collegio 8: il cast

Gli studenti che siedono sui banchi della scuola di Rai 2 sono ovviamente i grandi protagonisti de Il Collegio 8. I collegiali sono ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Non sono però ancora stati annunciati.