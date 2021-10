Su Netflix arriva Sex Education 4: dalla data di uscita alla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

I consigli sul sesso di Otis Milburn e di Maeve Wiley hanno conquistato un gran numero di spettatori in ogni parte del mondo, tanto che dopo il successo avuto dalle prime tre stagioni c’è tanta attesa per Sex Education 4. La serie TV è stata annunciata da Netflix subito dopo il rilasciato sulla piattaforma streaming degli otto episodi della terza stagione (sono disponibile dal 17 settembre 2021): vediamo ora tutto quello che c’è da sapere proprio sulla quarta stagione della serie TV.

Sex Education 4 quando esce su Netflix?

Ma quando esce Sex Education 4? L’uscita degli episodi (saranno sempre otto) su Netflix è prevista nel 2022: una data precisa riguardo al rilascio degli episodi sulla piattaforma streaming non è ancora stata annunciata ma con ogni probabilità arriveranno tra l’autunno e l’inverno.

Fonte foto: https://www.facebook.com/s3xeducation

La quarta stagione potrebbe inoltre essere anche l’ultima della serie TV. “Ho sempre pensato che le serie teen debbano terminare prima che i protagonisti vadano all’università. Se invece si continuano a raccontare le storie del liceo, attori che intanto diventano trentenni finiscono per interpretare ancora degli adolescenti” aveva dichiarato la sceneggiatrice Laurie Nunn. Difficilmente quindi vedremo anche una quinta stagione.

Sex Education 4: la trama e il cast

Al momento non ci sono molte notizie riguardo alla trama degli episodi di Sex Education 4, certo che vedremo Otis, Maeve e gli altri giovani protagonisti della serie TV costretti a dover cambiare scuola dopo la chiusura del Liceo Moordale.

In Sex Education 4 il cast principale è confermato, con Asa Butterfield nei panni di Otis, Emma Mackey in quelli di Maeve, Gillian Anderson è sempre Jean, Ncuti Gatwa è Eric, Connor Swindelles è Adam, Kedar Williams-Stirling è Jackson Marchetti. E poi ancora troviamo Aimee Lou Wood nei panni di Aimee, Tanya Reynolds in quelli di Lily e Patricia Allison in quelli di Ola.

