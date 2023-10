Ve lo ricordate il finale di Friends? Ecco tutto quello che non sapevate riguardo all’ultima puntata della sitcom.

Tra le sitcom più amate della storia della TV c’è senza dubbio Friends. Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross per anni hanno accompagnato i propri fan in tutto il mondo e, ancora adesso, le repliche della serie TV hanno un grande successo. Ma ve lo ricordate com’è il finale di Friends? Vi rinfreschiamo ora la memoria raccontandovi anche quello che (forse) non sapete sull’ultimo episodio della sitcom.

Friends, il finale: Ross e Rachel e…

L’ultima puntata di Friends è ricordato in particolare per la corsa di Ross all’aeroporto per dichiarare il proprio amore a Rachel, che sta per partire per Parigi. I due alla fine tornano insieme, proprio mentre Chandler e Monica diventano genitori.

David Schwimmer Jennifer Aniston

La puntata si concluda con i sei amici che si ritrovano per l’ultima volta nell’appartamento di Chandler e Monica ormai vuoto e, successivamente, dopo aver lasciati le chiavi, si recano tutti per l’ultima volta al Central Perk.

Friends: il finale alternativo

Esiste anche un finale alternativo di Friends, mai andato in onda in TV, che si intitola The One Where Chandler Dies. A inizio puntata Chandler muore investito da un camioncino dei gelati, dal paradiso continua a osservare i suoi amici e la sua anima interagisce con loro facendogli diversi scherzi. Perché questo finale alternativo non è mai andato in onda? Perché in realtà si tratta di una puntata fake, realizzata da un fan con vari spezzoni presi dagli episodi delle dieci stagioni.

A differenza delle precedenti stagioni, l’ultima è composta da solo 18 episodi e non da 24: perché Friends è finito con una stagione più corta rispetto alle altre? Per via degli impegni lavorativi di Jennifer Aniston, che tra il 2003 e il 2005 fu impegnata in molti film.