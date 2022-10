Se avete voglia di passare la notte di Halloween in compagnia delle serie TV, ecco quali sono le più migliori e più adatte da vedere.

Streghe, fantasmi, zombie, serial killer e chi più ne ha, più ne mette: sono loro i tradizionali protagonisti della notte di Halloween, la notte dell’horror per eccellenza. Se avete in programma di trascorrerla guardando qualche serie Tv le opzioni tra cui scegliere non mancano di certo: vediamo ora insieme quali sono le più adatte da vedere, da soli o in compagnia, proprio nella notte di Halloween.

Le serie TV da vedere a Halloween

The Haunting: se vi siete persi la prima stagione, Hill House, è arrivato il momento di recuperarla. Se invece l’avete già vista, su Netflix è uscita il 9 ottobre 2020 la seconda stagione The Haunting of Bly Manor. E’ una serie antologica, tratta da diversi romanzi horror: ogni stagione non è quindi collegata alla precedenza.

Halloween

American Horror Story: se si parla di serie TV horror non si può non citare American Horror Story. Sono già state realizzate nove stagioni, vederle tutte in un’unica sera è quindi impossibile. Ma si può iniziare da una di queste. Anche American Horror Story è una serie TV antologica.

The Purge: tratta dalla saga di film La notte del giudizio, la serie TV racconta le storie di varie persone nella cosiddetta Notte dello sfogo, quella in non esistono reati e in cui tutto è permesso. Anche l’omicidio. Sopravvivere non sarà semplice.

The Exorcist: Questa serie TV è una sorta di sequel del celebre film L’esorcista. Come anche il titolo suggerisce, la trama si snoda intorno a storie a storie di presenze demoniache, persone possedute e esorcisti chiamati a combattere le forze del male.

Salem: Ambientata nella Salem del XVII secolo è una serie TV di tre stagioni, una storie di streghe, riti magici e terrore.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG