The Haunting of Bly Manor è la seconda stagione della serie TV antalogico targata Netflix: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Era il 12 ottobre del 2018 quando su Netflix arrivava la prima stagione di The Haunting: Hill House. La serie TV horror è stata immediatamente un successo capace di conquistare un pubblico eterogeneo in ogni angolo di mondo. Ora, a distanza da due anni, è arrivata anche la seconda stagione: The Haunting of Bly Manor, che è disponibile sulla celebre piattaforma streaming da venerdì 9 ottobre 2020. Essendo una serie antologica, ogni stagione ha una storia a sé, che nulla c’entra con quella della stagione precedente.

The Haunting of Bly Manor: la trama della serie TV

The Hauting of Bly Manor è tratta dal romanzo di Henry James, Il giro di vite. In realtà il regista Mike Flanagan per la trama della serie Tv ha preso spunto anche da altri racconti di Henry James, come The Jolly Corner e The Romance of Certain Old Clothes.

La protagonista della storia è una governante che viene assunto per occuparsi di due bambini, Flora e Miles, che vivono al Bly Manor, una villa di campagna di proprietà del ricco zio dei due bambini, che pur essendo il loro tutore legale non vuole avere nulla a che fare con loro.

Intorno alla casa si aggirano per un uomo e una donna misteriosi: l’unica che sembra accorgersi della loro presenza è la governante.

The Haunting of Bly Manor: il cast della serie TV

In The Haunting of Bly Manor ritroviamo alcuni degli attori e delle attrici che avevano già lavorato nella prima stagione della serie Tv, Hill House come Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen e Kate Siegel.

A loro si aggiungono nel cast principale della serie TV tre new entry: Rahul Kohli, T’Nia Miller e Amelia Eve.

