Nel 2010 nasceva Instagram: facciamo un piccolo viaggio a ritroso per vedere le origini del social e i suoi momenti di gloria.

Un social network che ha visto una crescita costante di utenti, da quando il 6 ottobre del 2010 fece la sua comparsa per la prima volta sotto forma di app. Da un’idea di Kevin Systrom e Mike Krieger, 10 anni fa Instagram è nata come applicazione per permettere agli utenti di scattare e condividere le loro foto. Inizialmente disponibile solo per iOS, l’applicazione fu poi portata anche su Android, nel 2012, anno in cui Instagram fu acquistato da Facebook. Scopriamo com’è nato il social e quali sono stati i post più popolari di sempre in questi dieci anni.

Instagram: 10 anni dopo, cos’è cambiato?

In realtà i creatori dell’applicazione avevano in mente un progetto completamente diverso. Si trattava sempre di un’app, chiamata Burbn, e con una funzione differente: rendere più semplici i check-in. L’idea però fu abbandonata, per questo motivo Systrom e Krieger decisero di puntare verso una nuova strada.

Nacque così Instagram, il social network, che a differenza di Facebook di allora, permetteva una maggiore creatività nella condivisione delle foto e nell’aggiunta dei filtri. Tra tutti i social, Instagram si sarebbe poi ben presto distinto per il suo costante rinnovamento. Ad esempio all’inizio il social limitava i suoi utenti nel formato delle foto (quadrato), successivamente però si è adattato permettendo di caricare ogni genere di immagini.

Instagram in 10 anni, ecco i post più popolari di sempre

Come possiamo immaginare le foto più popolari di Instagram, e questo vale in ogni caso anche per gli altri social, ritraggono perlopiù personaggi pubblici e famosi, oppure grandi marchi. A costituire un’eccezione a questa regola, però, è proprio la foto provocatoria in cima alla classifica.

A superare tutti i record, infatti, è la foto di un uovo, pubblicata da Chris Godfrey. Il suo intento era quello di battere il record allora detenuto da Kylie Jenner.

Ad oggi, la foto, con oltre 54 milioni di like, supera nettamente quella della figlia di Kylie che, invece ne ha poco più di 18,5 milioni, scivolando alla quarta posizione dei post più apprezzati.

La foto con più like (quasi 21,8 mila), dopo quella di Godfrey, è l’ultima postata sul profilo ufficiale dal rapper XXXTentacion prima della sua morte. In seguito alla recente scomparsa di Chadwick Boseman la foto postata per comunicare a tutti la notizia della sua perdita ha ottenuto oltre 19 milioni di likes. Boseman ha perso la sua lotta contro il cancro, dopo quattro anni dalla diagnosi, e molte sono state le personalità dello spettacolo a ricordarlo con affetto.

Fonte foto copertina: https://pixabay.com/it/illustrations/instagram-social-media-simbolo-3319588/