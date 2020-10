Dal forte potere antiossidante e antinfiammatorio: la melagrana è uno dei frutti della stagione autunnale consigliato anche nelle diete.

Vi siete mai fermati a riflettere – di tanto in tanto – su come si pronunciano correttamente determinate parole? Tra questi c’è anche una piccola diatriba che ruota intorno a un frutto molto amato soprattutto nella stagione autunnale: il melograno. Ma come si chiama davvero questo frutto? Melograno o melagrana?

Melograno: svelato il vero nome

Facciamo subito una precisazione: quando ci riferiamo all’albero di questo frutto squisito allora dobbiamo usare il termine melograno. Per il frutto, invece, è più corretto dire melagrana, anche se non tutti lo usano. In realtà, però, la melagrana viene chiamata anche in altri modi: c’è chi lo chiama mela granata e chi, invece, pomo granato.

Da dove deriva il nome? Molto lo riconducono alla città di Granada, ma questo perché nella traduzione inglese veniva proprio chiamato apple of Grenada ossia mela di Granada.

C’è chi ama mangiarlo a morsi e chi, invece, preferisce berlo sotto forma di centrifuga. La melagrana, inoltre, conserva tutti i suoi benefici ed è indicata, soprattutto nelle diete dal momento che viene adoperato come un brucia grassi.

melograno

Melagrana: i benefici che ha sull’organismo

Per molti, inoltre, la melagrana viene anche chiamato frutto della salute, perché spesso viene anche consigliato nelle diete. Tutti, infatti, sappiamo che questo frutto non solo è ricco di nutrienti ma contiene anche tantissime vitamine.

La melagrana, infatti, contiene la vitamine B,C, E, K e J. Ma non è tutto perché contiene anche delle proprietà antiossidanti. La melagrana, inoltre, ha anche un forte potere antibatterico, antinfiammatorio e anticoagulante.

Questo frutto, inoltre, aiuta anche a ringiovanire la pelle oltre a nutrirla e si è visto, da alcuni studi condotti, che aiuta anche alla rigenerazione delle cellule. Forse non tutti lo sanno ma potrebbe aiutare anche a ridurre il rischio di cancro al seno questo perché al suo interno sono contenuti polifenoli bioattivi.