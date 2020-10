Macaulay Culkin, l’attore del film Mamma ho perso l’Aereo, invita alla prudenza nei confronti del Covid-19 indossando una mascherina molto particolare.

Macaulay Culkin, che a soli 10 anni divenne famoso grazie alla sua interpretazione di Kevin McCallister nel film cult Mamma ho perso l’Aereo, si è mostrato con in viso una mascherina curiosa. Il suo gesto, seppur con simpatia, vuole essere un monito e un invito alla prudenza per i suoi follower e per tutti. L’attore ha deciso, infatti, di indossare una mascherina con la stampa di una foto tratta proprio da una celebre scena del film.

Tutti noi associamo l’immagine dell’attore americano a quella di Kevin McCallister. Il bambino che nel periodo di Natale affronta, con coraggio e ironia, i rischi di essere rimasto a casa da solo, dimenticato dalla famiglia, partita per un viaggio. A 30 anni dall’uscita del film che lo portò alla ribalta, Macaulay torna ad essere Kevin e lo fa per sensibilizzare i più giovani.

Macaulay Culkin, la mascherina fa tendenza

Ad accompagnare lo scatto, condiviso dall’attore attraverso Twitter, sono state le sue parole, che pur ironicamente invitano a non correre rischi. Macaulay, infatti, si è letteralmente calato di nuovo nei panni del se stesso bambino per ricordare a tutti di indossare la mascherina.

Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self.



Don’t forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 7, 2020

La foto non è passata inosservata e l’attore si unisce al nutrito gruppo di personalità dello spettacolo che cerca di trasmette l’importanza dell’uso della mascherina. Questa estate anche Tom Hanks, che a marzo era risultato positivo al virus insieme a sua moglie, aveva dichiarato “se non indossi la maschera, se non ti lavi le mani e mantieni la distanza, io non ti rispetto”.

Macaulay Culkin: gli esordi e il successo del bambino prodigio

L’attore, che proprio il 26 agosto di quest’anno ha compito 40 anni, ha iniziato la sua attività fin da piccolo partendo dalle pubblicità e da ruoli secondari in vari film. Il suo successo, come sappiamo, si deve proprio al suo ruolo di protagonista in Mamma ho perso l’Aereo e al suo seguito Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York.

In seguito Macaulay ha interpretato anche altri film conosciuti, come Richie Rich nel 1994, ma senza più riuscire ad eguagliare i record delle pellicole precedenti. Mamma ho perso l’aereo, infatti, ha avuto un enorme successo ai botteghini con vendite che hanno raggiunto i 500 milioni di dollari.

Lo stesso attore, ha stabilito un record personale, arrivando a guadagnare oltre 20 milioni di dollari quando era appena quattordicenne. Dopo questi successi, nel 1994, Macaulay si ritirò dalle scene, tornando poi a far parlare di lui per problemi di droga, poi smentiti.

Fonte foto in evidenza: https://www.instagram.com/culkamania/