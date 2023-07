Il volto di Chi l’ha visto? Federica Sciarelli ha parlato dei recenti addii in Rai dando un suo personalissimo parere sulla vicenda.

Hanno fatto molto discutere i recenti addii alla Rai di personaggi come Fabio Fazio e Lucia Annunziata, ma anche le dimissioni di Bianca Berlinguer. Senza fare particolari nomi ma con un netto riferimento a chi ha lasciato la rete, Federica Sciarelli, conduttrice e giornalista di Chi l’ha visto? ha voluto dire la sua a La Stampa.

Federica Sciarelli, le parole sui colleghi e gli addii alla Rai

Federica Sciarelli

Come detto, senza fare nomi, la Sciarelli ha analizzato questo cambio di corso in casa Rai sottolineando, in primis, alcune cose che non le sono piaciute: “Trovo brutto tutto questo parlare della Rai che vira a destra. Se uno dovesse farmi delle pressioni, io gli rispondo che faccio la giornalista. Punto”.

Fatta questa premessa, la giornalista e conduttrice ha spiegato rispetto ai vari addii tra i suoi colleghi: “Se davvero pensi che il tuo approfondimento sia strategico ed è in pericolo, non te ne vai via preventivamente: resti e ti batti. Non capisco chi lascia… Inoltre, se sei un giornalista, le pressioni non te le fai fare: attacchi il telefono”.

La stessa donna ha raccontato di non essere stata immune a pressioni e attacchi e ha rivelato un retroscena passato.

“Anch’io ho subito pressioni, ma sono sempre state pubbliche. Penso per esempio agli attacchi della Lega durante il periodo del Covid o a Salvini quando anni fa contestò lo schiaffo al carabiniere. Ogni volta ho risposto nel merito, pubblicamente”.

E infine: “Sui social si leggono una marea di fake news: non sono mai stata accompagnata alla porta. Chi l’ha visto? è considerato un fiore all’occhiello da chiunque: destra e sinistra. Sono come un fortino: non scoccio gli altri, e non vengo scocciata”.

