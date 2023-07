Weekend a Mykonos per Chiara Ferragni e le sue sorelle per l’addio al nubilato di Francesca. Il resort scelto è lussuoso ma c’è un giallo…

Si diverte Chiara Ferragni in compagnia delle sorella Valentina e Francesca per l’addio al nubilato di quest’ultima. Le tre donne, insieme alle amiche, sono volate in Grecia, a Mykonos, per il weekend dove si stanno godendo un’esperienza unica in un resort di lusso dal costo davvero elevato. Sui social, però, c’è un giallo. L’influencer non starebbe pagando in cambio di visibilità alla struttura.

Chiara Ferragni e l’addio al nubilato della sorella in resort di lusso

Chiara Ferragni

Francesca Ferragni, sorella di Chiara, ha scelto di celebrare il suo addio al nubilato in Grecia, precisamente sull’Isola di Mykonos. Per i festeggiamenti eccola in un hotel-resort affacciato sul mare con tanto di piscina. Si tratta di una delle strutture più esclusive e di lusso del posto, il Myconian Avaton Resort, situato sopra la spiaggia Elia.

Come è possibile vedere dalle stories su Instagram delle sorelle, la location è davvero da sogno e vanta tutti i migliori comfort possibili. Va da sé che il costo della struttura sia elevatissimo. Pare, infatti, che per una camera doppia in questo resort siano necessari addirittura 4000 euro. Ulteriori servizi possono, ovviamente, far aumentare tale somma.

Ed è proprio a proposito dei costi che qualche utente social si è posto delle domande. Infatti, guardando le storie di Francesca ci sono alcuni filmati in cui appare l’hashtag #supplied, ovvero “fornito”.

Probabile quindi che la donna non stia pagando questo soggiorno da favola e che la struttura abbia scelto di regalarle tutto o alcuni servizi in cambio di visibilità. Non abbiamo, invece, informazioni per quanto riguarda Chiara e le altre ospiti che, invece, si sono solo geolocalizzate taggando la struttura.

Un piccolo giallo che nulla toglie, ovviamente, all’esperienza da sogno che le tre stanno vivendo.

Di seguito anche alcuni post Instagram condivisi dalle sorelle: