Il weekend del 17 luglio è stato ricco di gossip inaspettati per il mondo vip. Scopriamo di quali si tratta.

Mentre Jovanotti annunciava via social di aver avuto un terribile incidente in bici, la showgirl Belen Rodriguez è stata avvistata con un uomo misterioso e i gossip sulla sua presunta crisi con Stefano De Martino sono diventati sempre più insistenti. Scopriamo cosa c’è da sapere su questi e gli altri succosi gossip del weekend.

L’incidente di Jovanotti

Jovanotti si trovava in vacanza con sua moglie nella Repubblica Dominicana quando è caduto in bici e ha finito per rompersi femore e clavicola. Lui stesso ha aggiornato i fan sulle sue condizioni, attraverso i social.

Jovanotti

L’uomo misterioso accanto a Belen

Da settimane si vocifera che Belen stia vivendo l’ennesima crisi con suo marito, Stefano De Martino. Nelle ultime ore la showgirl sarebbe stata avvistata mano nella mano con un uomo misterioso, e in tanti si chiedono se non sia la sua nuova fiamma.

Belen Rodriguez

Chiara Ferragni: il resort di lusso per l’addio al nubilato della sorella

Chiara Ferragni è volata a Mykonos, e ha trascorso il weekend in un resort di lusso in occasione dell’addio al nubilato della sorella Francesca. Il costo del soggiorno nella location mozzafiato ha sollevato un polverone in rete.

Bianca Atzei: la confessione sul secondo figlio

La cantante Bianca Atzei si è confessata con i fan dei social e ha svelato perché, per ora, non starebbe progettando l’arrivo di un secondo figlio. Il suo compagno, Stefano Corti, non sembra pensarla come lei…

Bianca Atzei

Federica Sciarelli: la frecciatina ai colleghi

La conduttrice di Chi l’ha visto? Federica Sciarelli, ha commentato la decisione di molti suoi colleghi di lasciare la Rai a causa del nuovo assetto del Governo. Le sue considerazioni sono destinate a suscitare reazioni da parte dei colleghi in questione?