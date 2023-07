Sempre più aria di crisi se non peggio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. L’argentina è stata vista mano nella mano con un altro…

La crisi e forse anche di più. Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbe esserci il definitivo addio. A confermare i rumors relativi ai loro problemi di cuore, un altro dettaglio svelato dai social e subito notato dai fan della coppia (o ex?). La showgirl è stata vista mano nella mano con un altro uomo alla festa di compleanno di Ignazio Moser, fidanzato della sorella Cecilia…

Belen mano nella mano con un uomo: con De Martino è finita?

In queste ore, da quanto si apprende anche dai social, la bella argentina si trovava, da sola, alla festa di compleanno del cognato, Ignazio Moser. Anche se il dubbio che qualcuno fosse con lei, c’è…

A quanto pare, infatti, un uomo misterioso si trovava al suo fianco. Come detto sui social è presente un breve video, diffuso tra le storie Instagram dall’esperta di gossip Deianira Marzano, in cui si vede Belen alla festa tenersi per mano con un uomo.

Non ci sono dettagli che facciano capire quale sia il legame tra i due ma i rumors sono già partiti. Ma l’esperta di gossip pare aver ricevuto alcune segnalazioni che farebbero pensare ad un nuovo compagno. “Lei (Belen, ndr) si trovava in montagna con questo imprenditore bergamasco. Secondo te se ne andava in un resort di lusso, cioè il San Luis a Murano, posto ultra romantico dove vanno le coppiette? Ci andava da sola? Guarda caso è tornata da Ponza, 2 giorni a Milano, si è tolta la fede ed è partita. Sono 2 settimane che non si separa da questo, è tornata solo mercoledì scorso a casa sua”.

Questa l’idea dell’utente che ha condiviso la segnalazione all’esperta di gossip che ha precisato si tratti solo di supposizioni e ipotesi anche se mel video l’immagine di loro due che si tengono nella mano è piuttosto chiara.

