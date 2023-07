La cantante Bianca Atzei ha risposto ad alcune domande dei fan a proposito della possibilità di avere un altro figlio dopo Noa.

Stefano Corti e Bianca Atzei di nuovo genitori dopo il piccolo Noa? Per il momento “no”. Parola della cantante. La bellissima artista ha spiegato, rispondendo ai fan, quale sia la sua situazione psico-fisica attuale e, nonostante l’ammissione della volontà da parte del compagno di un altro bebè, per adesso meglio non pensare ad un altro bambino.

Bianca Atzei e l’idea di un secondo figlio

Bianca Atzei

Durante uno spostamento in auto, la Atzei ha deciso di dialogare un po’ con i suoi seguaci. Una serie di domande e risposte su Instagram alle quali la cantante non si è sottratta. Quando un follower le ha chiesto se volesse donare un fratellino o una sorellina al figlio Noa, Bianca ha rivelato che Stefano Corti, il suo fidanzato, glielo chiede tutti i giorni.

“Stefano me lo chiede ogni giorno… Ora non me la sento!“, ha ammesso l’artista. Il motivo è presto detto: “Son piena di Noa e sto finendo di trovare il mio equilibrio psico-fisico dopo il parto”. E in effetti sono passati solo pochi mesi da quel 18 gennaio 2023, data in cui è arrivato il primo figlio della coppia e una gravidanza ora potrebbe certamente togliere gli equilibri da poco trovati.

Tra le altre curiosità svelate dalla donna anche una sua paura: “Non mi sento sbagliata e faccio ogni giorno tutto quello che posso per vederlo felice. La sensazione che posso avere è paura di mancare in qualcosa perché quello che conta per me è la sua serenità prima di ogni cosa”.

Di seguito anche un tenero post Instagram della famiglia al completo: