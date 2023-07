Alessia Marcuzzi ha aggiornato i suoi fan dei social dopo esser caduta mentre percorreva un sentiero impervio a Formentera.

Alessia Marcuzzi ha riportato alcune escoriazioni e alcuni lividi dopo esser scivolata mentre percorreva un sentiero impervio a Formentera. Secondo i rumor in circolazione (e gli ultimi avvistamenti) la showgirl sarebbe a Formentera con il suo ex marito, Paolo Calabresi Marconi, ma al momento sulla questione lei ha preferito non svelare dettagli.

“Non cambio mai. Io faccio sempre le strade più difficili. Cascata sulle rocce come una polla…”, ha dichiarato.

Alessia Marcuzzi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo esser stata protagonista di una rovinosa caduta a Formentera. La conduttrice fortunatamente ha riportato solo delle lievi escoriazioni (al viso e a una coscia) e lei stessa ha ironizzato per quanto accaduto.

Al momento il volto tv ha preferito non svelare dettagli in merito alla questione e non ha commentato neanche lo scoop secondo cui si troverebbe sull’isola in compagnia del suo ex, Paolo Calabresi Marconi (con cui ha annunciato l’addio meno di un anno fa). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? I fan dei social sono impazienti di saperne di più in merito alla sua vita privata.