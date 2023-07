Mauro Icardi ha postato in queste ore un messaggio dedicato a Wanda Nara, che sarebbe stata ricoverata in ospedale.

I media argentini riportano notizie allarmanti sulle condizioni di Wanda Nara, che sarebbe stata ricoverata in ospedale a causa di forti dolori di stomaco e per una sospetta leucemia. Il marito della showgirl, Mauro icardi, non ha rotto il silenzio in merito alla questione ma ha postato sui social un album di sue foto in compagnia della moglie e nella didascalia ha postato un’emoticon a forma di cuore e una a forma di leone.

Wanda Nara malata: il messaggio di Mauro Icardi

Attraverso i social Mauro Icardi ha voluto esprimere tutto il suo amore e la sua vicinanza a sua moglie, Wanda Nara, che sarebbe stata ricoverata a causa di un malore. I media argentini hanno fatto sapere in queste ore che la manager e showgirl si starebbe sottoponendo ad alcune analisi per una sospetta leucemia, ma al momento sulla questione non vi sono conferme e né lei né il suo entourage hanno confermato la vicenda.

Sui social intanto in moltissimi tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo la loro vicinanza a Wanda Nara e sono impazienti di saperne di più.