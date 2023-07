Michela Murgia, affetta da un cancro al quarto stadio, ha annunciato di essersi sposata. Sulla questione è intervenuto il senatore Pillon.

Michela Murgia ha annunciato via social di essersi sposata “controvoglia” pur di garantire dei diritti alla sua Queer family che ovviamente, con le leggi attualmente in vigore in Italia, nel caso in cui le scomparisse non ne avrebbe. Il senatore Pillon ha commentato la questione scagliando una frecciatina alla scrittrice (affetta da un cancro al quarto stadio) e scrivendo via social:

“Michela Murgia ha deciso di sposarsi definendo il matrimonio ‘patriarcale e limitato’. Michela, di alternative ne avevi molte, ma hai scelto il matrimonio. Forse perché sai che è la forma più alta per riconoscere l’amore tra un uomo e una donna. Auguri, e guarisci presto!”.

Simone Pillon contro Michela Murgia

L’ultimo tweet del senatore Pillon contro Michela Murgia sta facendo discutere il pubblico della rete e in tanti, sui social, hanno avuto da ridire nei confronti del senatore. In particolare in difesa della scrittrice si sono schierati tanti personaggi più o meno famosi del mondo dello spettacolo e della cultura, e ad esempio la cantante Fiorella Mannoia ha scritto:

“Forse a volte è meglio tacere. Ci pensi”. Sui social c’è anche chi ha scritto: “Si è sposata in articuli morti affinché il suo uomo abbia dei diritti che nella mesozoica Italia è l’unico sistema. E ps. Non si torna indietro da un tumore al 4 grado. Si guarisce solo morendo”. Al momento Michela Murgia non ha replicato alle parole di Pillon e in tanti si chiedono se lo farà.