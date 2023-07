Dopo le recenti polemiche che hanno investito Filippo Facci, la Rai ha deciso di cancellare la striscia quotidiana del giornalista.

Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, ha annunciato la cancellazione della striscia quotidiana di Facci prevista per settembre, I Facci Vostri, e che avrebbe dovuto seguire la messa in onda de I Fatti Vostri su Rai 2. Al momento il giornalista non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda.

Filippo Facci: cancellata la striscia in Rai

A pochi mesi dalla data prevista per la messa in onda, la striscia quotidiana di Facci su Rai2 è stata cancellata. Ad annunciarne la cancellazione – che si sarebbe intitolata I Facci Vostri – è stato l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio.

Al momento Facci non ha rotto il silenzio in merito alla questione e sembra – stando a quanto riporta TgCom24 – che lo spazio riservato alla striscia sarà occupato da un prolungamento dello show I Fatti Vostri. Di recente Filippo Facci è stato travolto da aspre polemiche per via delle sue dichiarazioni e lui stesso è intervenuto in merito alla vicenda con alcune interviste. La Rai intanto ha fatto sapere che presto comunicherà quali provvedimenti prenderà nei confronti del giornalista e volto televisivo.