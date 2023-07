Antonella Fiordelisi ha chiesto ai suoi fan di non mandarle messaggi o foto che possano ricordarle la sua relazione con Edoardo.

La relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sarebbe ai titoli di coda e in queste ore la stessa ex gieffina ha postato un messaggio sui social che sembra confermare la sua crisi con il fidanzato. In particolare Antonella ha chiesto ai fan di non inviarle più messaggi che possano ricordarle Edoardo, e ha scritto in un tweet:

“Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti, chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre cose che possono farmi destabilizzare. Grazie.”

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi: la crisi con Edoardo

Da settimane ormai sembra che la relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria (sbocciata al GF Vip) sia sprofondata in una crisi irreparabile. In queste ore Antonella si è sfogata con i fan chiedendo loro di non inviarle più foto del fidanzato, mentre lui ha annunciato di volersi temporaneamente cancellare dai social per “riprendersi” dopo un periodo particolarmente difficile.

“Mi dispiace per lo sfogo di oggi ma purtroppo è un periodo di mer**. Prenderò un paio di giorni di stop, starò col mio cane e la mia famiglia per riprendermi, perché non sto bene. Grazie di cuore per il supporto che tanti mi dimostrano qualsiasi cosa accada”, ha scritto. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?