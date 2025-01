Umberto Tozzi confessa il suo passato con le droghe e rivela dettagli inediti sulla sua vita e le “cattive” compagnie.

Umberto Tozzi, uno dei più celebri cantanti italiani, si è raccontato in un’intervista in cui ha rivelato dettagli inediti sulla sua vita. Dalle droghe alle “cattive compagnie”, il cantante si è messo a nudo sui momenti più significativi della sua carriera.

Dalla popolarità in Francia grazie al brano “Ti Amo” fino al rifiuto delle droghe, Tozzi ha condiviso i momenti più significativi del suo percorso artistico e personale.

Umberto Tozzi e il successo in Francia: “Monsieur Ti Amo”

Tozzi deve la sua esplosione in Francia al brano “Ti Amo“, che divenne un fenomeno nelle discoteche della Costa Azzurra.

Inizialmente, la sua casa discografica non credeva nel potenziale del brano. Tuttavia, “Ti Amo” vendette oltre un milione e mezzo di copie, consacrando Tozzi come “Monsieur Ti Amo” in terra francese.

Umberto Tozzi

“Il capo del reparto promozione della Cbs francese, uno spagnolo trapiantato a Parigi che si chiamava Manolo Diaz, mi fece vedere un telegramma dell’allora presidente: ‘Tozzi non venderà mai una copia in Francia’. ‘Ti amo’ arrivò a un milione e mezzo di copie” ha raccontato il cantante.

Umberto Tozzi: la lotta contro le droghe e un ambiente difficile

Durante la sua giovinezza a Torino, Tozzi frequentava compagnie problematiche, alcune delle quali coinvolte in attività pericolose come rapine in banca.

Nel corso dell’intervista, Tozzi ha rivelato la sua esperienza con le droghe: “Una volta fumare hashish mi fece molto male. Da allora non ho più toccato nulla” ha confessato.

“Nelle compagnie che frequentavo ai tempi in cui suonavo per strada a Torino c’era anche chi si bucava o chi faceva rapine in banca – racconta il cantante –. La chitarra è stata il mio rifugio. L’ho scampata“. Un racconto crudo e vero che dimostra la forza che gli ha infuso la musica anche nei momenti più complessi.