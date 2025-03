Valerio Scanu si dà al ballo: “Mi ha cambiato la vita”, le prime foto

Da cantante a ballerino: Valerio Scanu ha scelto di provare una nuova esperienza nella vita dandosi alla danza. Le prime foto all’opera.

Le polemiche con Tony Effe sembrano già state messe da parte. Valerio Scanu pensa al ballo. No, nessun errore. Il noto cantante, infatti, ha condiviso sui social quella che da qualche tempo è diventata molto più di una semplice nuova passione: la danza, appunto. L’ex Amici ha pubblicato alcuni scatti che lo vedono protagonista nella nuova veste con annessa riflessione personale.

Valerio Scanu, la passione per il ballo

Attraverso un lungo post social su Instagram accompagnato da diverse fotografie, Valerio Scanu ha voluto raccontare il suo avvicinamento al mondo del ballo con particolare gioia per i risultati ottenuti, non solo in pista ma anche nella vita. A quanto pare, infatti, la danza è stata un modo per crescere e andare avanti affrontando al meglio ogni giornata.

Valerio Scanu – www.donnaglamour.it

“Quasi un anno fa è iniziato per me un nuovo percorso”, ha esordito Scanu. “Ballare i latini di coppia a livello agonistico… Tutto è iniziato per caso…”, ha spiegato il cantante e, a quanto pare, neo ballerino, citando tutte le persone che sono state importanti per lui in questo percorso. “Da lì non ci siamo più fermati… io oggi sono veramente grato a tutte queste persone […]”.

La vita cambiata

Nel post, Scanu ha proseguito spiegando una serie di questioni che sono state fondamentali per lui in questo ultimo anno vissuto: “Credo che da quel giorno sia cambiata la mia vita… è stato aggiunto un elemento importante… questi tipi di percorsi, a maggior ragione se intrapresi in età avanzata, sono complicati ma se trovi le persone giuste possono arrivare grandi soddisfazioni”.

Il cantante ha poi spiegato di aver anche debuttato per la prima volta in coppia nel palazzetto di Ferentino, provando grandi emozioni: “Io ho sempre fatto canto, da quando ero bambino, ho iniziato a lavorare come pianobarista a 10 anni (25 anni fa)… ho studiato solo dopo la maggiore età (con Luca Juraman che in meno di un anno mi diede nozioni che mi hanno fatto campare di rendita per anni, e ora è tempo di rivederci anche con lui e riprendere a studiare)… la musica è sempre stata la mia passione…”.

Scanu ha poi concluso: “Ma bisogna avere rispetto e consapevolezza di ciò che si è e ciò che si fa… oggi io nella danza, ad esempio, non posso avere la presunzione di andare a fare BLACKPOOL solo perché sono un personaggio noto, ma spero di arrivarci, negli anni, con studio e dedizione… a Sanremo ci sono arrivato dopo anni di giornate e serate a cantare in ogni dove (per non dire in tutti i luoghi)… IO STO DALLA PARTE DELL’ARTE, IO STO DALLA PARTE DELLA MUSICA!!!”.